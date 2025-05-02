¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡È¼«¾Î¡ÉÍ¥¤·¤¤½÷¡ª¡©¤À¤¬Ä¾¸å¡¢´°Á´¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¡Ö¡Ä¤Ç¡©¤¨¡©¡×¡Ú¼þ¤ê¤ËÈò¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÆ°¡Û
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤äÂÖÅÙ¤¬Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤¤¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÈò¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Û
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼þ¤ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¡Û
Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¹¤®¤ë´üÂÔ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Î¼ºË¾¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê´üÂÔÃÍ¤òÀßÄê¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇËþÂ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈãÈ½Åª¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¡Û
¾ï¤Ë¿Í¤Î·çÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¡¢Â¾¿Í¤Î¤è¤¤ÌÌ¤ò¸«¤ëÅØÎÏ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë¡Ä¡Û
¡Ö¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡ØÍ¥¤·¤¤»ä¡Ù¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë3ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡Ø¡Ä¤Ç¡©¤¨¡©¡Ù¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤ÈÉ×¤À¤½¤¦¤Ç¡ÄÃÏÌ£¤ÊÆ±µéÀ¸¤ËÉé¤±²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤äÅÔ¹ç¤Ð¤«¤ê¤òÍ¥Àè¤·¡¢Â¾¿Í¤Î¾õ¶·¤ä´¶¾ð¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ä¶¨Ä´À¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¸°¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÈò¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Û
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼þ¤ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¡Û
Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¹¤®¤ë´üÂÔ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Î¼ºË¾¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê´üÂÔÃÍ¤òÀßÄê¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇËþÂ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë¿Í¤Î·çÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¡¢Â¾¿Í¤Î¤è¤¤ÌÌ¤ò¸«¤ëÅØÎÏ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë¡Ä¡Û
¡Ö¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡ØÍ¥¤·¤¤»ä¡Ù¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë3ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡Ø¡Ä¤Ç¡©¤¨¡©¡Ù¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤ÈÉ×¤À¤½¤¦¤Ç¡ÄÃÏÌ£¤ÊÆ±µéÀ¸¤ËÉé¤±²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤äÅÔ¹ç¤Ð¤«¤ê¤òÍ¥Àè¤·¡¢Â¾¿Í¤Î¾õ¶·¤ä´¶¾ð¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ä¶¨Ä´À¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¸°¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë