ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬4ÈÖ¤ÎÆ¯¤¡¡´ØËÜ»á¡ÖËÜÅö¤ËÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Ê¤¤¡×
¡û ºå¿À 4 ¡Ý 0 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡ü
¡ã5²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡ABC¥é¥¸¥ªÀ©ºî¤Ç2Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øºå¿À¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¤¬¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø4ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î4²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢µÈÂ¼¹×»ÊÏº¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î139¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹Å¬»þÂÇ¡£
¡¡´ØËÜ»á¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¯¤éÄã¤á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½µå¤¬¶¯¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤Ç¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈË«¤á¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¸½ºß¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£´ØËÜ»á¤Ï¡Öº´Æ£Áª¼ê¤Î°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë»°¿¶¤ò¤·¤Æ¤â¤á¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡£¹Ã»Ò±à¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Î¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊµÕÊý¸þ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤ÇµÕÊý¸þ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»°¿¶¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»°¿¶¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÅö¤Æ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡áABC¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë