Ê¿¾¾°¦Íý ¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡ØÉô²°¤È£Ù¥·¥ã¥Ä¤È»ä¡Ù¤òÇ®¾§¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÊ¿¾¾°¦Íý¤¬£²Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó£²£°£²£µ¡×¡Ê£²¡Á£´Æü¡Ë¤Î¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÉô²°¤È£Ù¥·¥ã¥Ä¤È»ä¡×¤ä¿·¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤äÍèÆü¤·¤¿³¤³°¥»¥ì¥Ö¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï³¤³°¥»¥ì¥Ö¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥²¡¼¥à´Ø·¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¿¾¾¤Ï¡¢ÀÖ¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÀÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ç¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ã¥È¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÒÀÊ¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¡ÖÆ°¤¯Ê¿¾¾°¦Íý¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¼ê¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÉô²°¤È£Ù¥·¥ã¥Ä¤È»ä¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÊªÈÎ¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¿Íè¾ìµÒ¤ä¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¡ÖËÌÉ÷¤ÈÂÀÍÛ¤Î¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿³¹¡¢Ê¼¸Ë¸©¿ÜËá¶è¤Ë¤¢¤ë¿ÜËá³¤´ß¤Ç½ñ¤¾å¤²¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£º£¤Î»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¿·¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿¾¾¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢£¶·î£±Æü¤ËÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤ÈÆ±·î£²£²Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍÄ«Æü¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£