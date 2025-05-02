¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ÙÂè5ÏÃ¡¡·Ã»Ò¤¬Âó¿Í¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤Ë¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Í³¼ù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì·Ï¥É¥é¥Þ24¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§12¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÈþ±©¡õÂó¿Í
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦µÈÀî·Ã»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¿¹»³Âó¿Í¡ÊÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡Ë¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î°¦¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¼¹Ãå¤¬¶¸µ¤¤ØÊÑ¤Ü¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¶¸°¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡Èþ±©(¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¤«)¡Ë¤¬¡¢¸·Ì©¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÉß¤¡¢»äÀ¸³è¤Þ¤ÇÂ«Çû¤¹¤ë·Ã»Ò¤ÈÂó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò²ø¤·¤¯»×¤¦¡£°ìÊý¡¢·Ã»Ò¤âÂó¿Í¤Ë¶á¤Å¤¯Èþ±©¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç»äÀ¸³è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂó¿Í¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ëÂó¿Í¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë·Ã»Ò¤Ë²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÂó¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Âó¿Í¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿´Ìö¤é¤»¤ë·Ã»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âó¿Í¤Î½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬¡£·ã¹·¤·¤¿·Ã»Ò¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£µ¢Âð¤·¤¿·Ã»Ò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âó¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤Ö·Ã»Ò¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹Âó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ã»Ò¤«¤é¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢·Ã»Ò¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¡Ä!?
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÈþ±©¡õÂó¿Í
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦µÈÀî·Ã»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¿¹»³Âó¿Í¡ÊÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡Ë¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î°¦¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¼¹Ãå¤¬¶¸µ¤¤ØÊÑ¤Ü¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¶¸°¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Âó¿Í¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿´Ìö¤é¤»¤ë·Ã»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âó¿Í¤Î½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬¡£·ã¹·¤·¤¿·Ã»Ò¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£µ¢Âð¤·¤¿·Ã»Ò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âó¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤Ö·Ã»Ò¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹Âó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ã»Ò¤«¤é¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢·Ã»Ò¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¡Ä!?