Éüµ¢¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡¢Ä¾É®¡Ö¤Û¤Ê¤ä¤ë¤Ç!!¡×¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤«¤È¡×£Ø°ÂÅÈ
µÈËÜ¶½¶È¤Ï2Æü¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÉÍÅÄ¤¬½Ð±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡ÖÉÍÅÄ²í¸ùCEO³èÆ°ºÆ³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿Éüµ¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡Ê5·î2Æü¡Ë¡¢µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼ÒHP¤Ë¤Æ¡¢¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÉÍÅÄ²í¸ùCEO¤Î³èÆ°ºÆ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤èÍè½µËö¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÉüµ¢¤µ¤ì¤¿ÉÍÅÄ²í¸ùCEO¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥§¥¹ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ÉÍÅÄ²í¸ùCEO¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÍÅÄÄ¾É®¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¤Û¤Ê¤ä¤ë¤Ç!!¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¿§»æ¤Î²èÁü¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤óÉü³è¡¡µÙÍÜ¤«¤é´Ý2¥ö·î¡£»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¤Éüµ¢¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢°úÂà¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¤Ê¡¼¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ê¡¼¤ó¤À¡ª¡¡¤â¤¦Á´¤Æ¤¬´°Á´Éü³è¡ª¡¡ÉÍÅÄ¤µ¤ó¡ª¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤»¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö½éÆü¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡ª¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ø¹Ô¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£