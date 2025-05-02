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New Study: Waymo is reducing serious crashes and making streets safer for those most at risk
Waymo says its robotaxis are up to 25x safer for pedestrians and cyclists | Electrek
https://electrek.co/2025/05/01/waymo-says-its-robotaxis-are-up-to-25x-safer-for-pedestrians-and-cyclists/
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