¥Õ¥é¥á¥ó¥´¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF³ÍÆÀ¤ØºÆÀÜ¶á¡ÄSD¤¬¸ò¾ÄÇ§¤á¡Ö¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Îº£²Æ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£2Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß33ºÐ¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡È¥µ¥Ã¥ê¡¦¥Ü¡¼¥ë¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤È¡¢2016Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï78»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤¿¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤È¤Î·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Î¥Û¥»¡¦¥Ü¥ÈSD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áá´ü¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤Ï6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤á¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤¬6·î15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö´Ö¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½éÀï¤Ï6·î17Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥¹¡¦¥Á¥å¥Ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß33ºÐ¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡È¥µ¥Ã¥ê¡¦¥Ü¡¼¥ë¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤È¡¢2016Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï78»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤¿¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤È¤Î·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Î¥Û¥»¡¦¥Ü¥ÈSD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áá´ü¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤Ï6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤á¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤¬6·î15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö´Ö¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½éÀï¤Ï6·î17Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥¹¡¦¥Á¥å¥Ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£