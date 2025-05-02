¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤ò¸«¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È¡£MCU²áµîºî¡ÖÍ½½¬¥¼¥í¡×¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÎÞ¤Î·æºî
2025Ç¯5·î2Æü¤è¤ê¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª
ËÜºî¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Æ±°ìÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢MCU¡Ë¡×¤Î1¤Ä¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º4¡×°Ê¹ß¤ÎMCUºîÉÊ¤Ï¤ä¤ä¸·¤·¤á¤ÎÉ¾²Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¤â´Þ¤á¤ÆºîÉÊ¿ô¤¬ËÄÂç¤Ê¤¿¤á¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈãÉ¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎRotten Tomatoes¤ÇÈãÉ¾²È»Ù»ýÎ¨¤¬89¡ó¤Ë´ÑµÒËþÂÅÙ¤â95¡ó¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹âÉ¾²Á¡Ê5·î¾å½Ü¸½ºß¡Ë¡£¤·¤«¤â¸å½Ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎËÜÊÔ¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¤«¤é¸«¤Æ¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂç¿äÁ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¸«¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿1¤ÄÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Àè¤Ë·à¾ì¤Ø¤È¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡ÙÍ½¹ðÊÔ
º£²ó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ì¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤Î¹È°ìÅÀ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ê¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥í¥Þ¥Î¥Õ¡Ë¡×¤ÎËå¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥¨¥ì¡¼¥Ê¤Î¡Ö¶õµõ¡×¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤è¤êÆ±Ä´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¨¤Æ1ºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤âÍ½½¬¤Î¤¿¤á¤Ë¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡ÖºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡ÖÍ½½¬¤ÎÉ¬Í×À¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿ÆÀÚ¿´¤äºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¼ÂºÝ¤ËÍ½½¬¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÄñ¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤Æ¤â¡ÖÎà¿ä¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ä¸¶ºî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¥ê¥ó¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤«¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢°ì¸«¤µ¤ó¸þ¤±¤È¤â²ò¼á¤Ç¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¼«¿È¤âDisney+¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó&¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òÌ¤¸«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢4Ç¯Á°¤Ë¸«¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ï¡ÖÍ½½¬¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ì¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥í¥ï¡Ê¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¡Ë¡Ä¡ÄÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤µ¡´Ø¤Ç¶¯À©Åª¤ËÍÜÀ®¤µ¤ì¡¢°Å»¦¼Ô¡á¥¦¥£¥É¥¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¼»÷²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë°é¤Ã¤¿»Ð¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ë¡Ä¡Ä¸µ¡¦°Å»¦Ê¼´ï¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤³¤È½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤ÇËÜÍè¤Î¿Í³Ê¤Èµ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¥Á¡¼¥à¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤Î¤Þ¤È¤áÌò¡£2011Ç¯¤Î¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¡£
¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¿¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥·¥ç¥¹¥¿¥³¥Õ¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡Ä¡Ä¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÉã¤Ë¤·¤ÆÄ¶¿ÍÊ¼»Î¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤òÌ¾¾è¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÄê¿¦¤Ë½¢¤«¤º¡¢¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
US¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¡Ä¡ÄÀ¯ÉÜ¤«¤éÆóÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¸µÎ¦·³Ê¼»Î¤À¤¬¡¢¤È¤¢¤ë²á¤Á¤òÈÈ¤·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ñ³ÊÇíÃ¥¤ÈÉÔÌ¾ÍÀ½üÂâ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó&¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¥´¡¼¥¹¥È¡¿¥¨¥¤¥ô¥¡¡¦¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Ï¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ó¡á¥«¡¼¥á¥ó¡Ë¡Ä¡Ä6ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤Î¼Â¸³Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª¼Á¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¡£¿ÈÂÎ¤Ï¾ï¤Ë¶ìÄË¤¬½±¤¤¡¢Ã¯¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤¨¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó&¥ï¥¹¥×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥¢¡¦¥É¥ì¥¤¥³¥Õ¡Ê¥ª¥ë¥¬¡¦¥¥å¥ê¥ì¥ó¥³¡Ë¡Ä¡Äñññð¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÇÁÇ´é¤ò±£¤·¤¿¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤äÉð´ï¤Î»È¤¤Êý¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¡£¥¨¥ì¡¼¥Ê¤é¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀöÇ¾¤¬²ò¤±¡¢¼«¿È¤ÎÁÇÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ü¥Ö¡Ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡Ä¡Ä¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Ææ¤ÎÃË¡£µ¤¼å¤½¤¦¤ÊÀÄÇ¯¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇÀ¤äÀµÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¡£¡×
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ä¶ìÇº¤Ï¡¢¸å¤«¤é¤Ç¤â³ºÅö¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤é¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀµµÁ´¶¤ä»ÈÌ¿´¶¤â¤Ê¤¯¡¢À®¤ê¹Ô¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÁêÀ¤ä¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ÏºÇ°¡£¤Á¤Ã¤È¤â¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥À¥á¥À¥á¤ÊÈà½÷¤é¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²áµî¤Ë½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖµõÌµ´¶¡×¤Ë¤â¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤é¤¬¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤ò¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤Î²áÄø¤Ë¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢MCU¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÁ´3ºî¤â¡Ö¶ä²Ï¤Î¤Ï¤°¤ì¤â¤Î¤Î¥À¥á¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¨¥ì¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦½÷À¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢º£²ó¤«¤é¤Î¿·¥¥ã¥é¡Ö¥Ü¥Ö¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¸·¶Ø¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¤½¤Á¤é¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤â½½Ê¬¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤¬¡ÖÍ½¹ðÊÔ¤«¤é¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆâÌÌÉÁ¼Ì¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ËÜºî¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸ÇÍ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°¤¤Î¡Ö¥¥ì¡×¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¤ËÂç¶½Ê³¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥ì¡¼¥ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¤Î¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¶ñ¹ç¡×¤ä¡¢³Î¤«¤Ê¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë´¶¾ðÉ½¸½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏÀ¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¥Ó¥ë¡ÖMerdeka 118 (¥à¥ë¥Ç¥«¡¦¥ï¥ó¡¦¥ï¥ó¡¦¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢¼Â¤Ë678.9 m¤Î¹â¤µ¤«¤éCGI¤ä¥¹¥¿¥ó¥È¥À¥Ö¥ë¤Ê¤·¤ÇÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¤¸¤¯¡Ö¥À¥á¥À¥á¤Ê¥Á¡¼¥à¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤È¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Í¥¿¥Ð¥ì¸·¶Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Çº£¸å¤ÎMCU¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤ò¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡Ö¸ºÅÀÂÐ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤³èÌö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÉã¤³¤È¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤È´°À®ÅÙ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ºÅÀ¤â¡Ö100ÅÀËþÅÀ¥Þ¥¤¥Ê¥¹1ÅÀ¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤è¤ê¡¢MCU¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¶ç¤â´Þ¤á¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤È·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ë¤½¤Î¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤â²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)
ËÜºî¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Æ±°ìÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢MCU¡Ë¡×¤Î1¤Ä¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º4¡×°Ê¹ß¤ÎMCUºîÉÊ¤Ï¤ä¤ä¸·¤·¤á¤ÎÉ¾²Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¤â´Þ¤á¤ÆºîÉÊ¿ô¤¬ËÄÂç¤Ê¤¿¤á¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¸«¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿1¤ÄÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Àè¤Ë·à¾ì¤Ø¤È¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡ÙÍ½¹ðÊÔ
1¡§¡Ö1ºî¤À¤±Í½½¬¡×¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢MCUºîÉÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²áµî¤Ë½ý¤ò»ý¤Ä¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¿¤Á¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âËÜºî¤ÈºÇ¤âÌ©ÀÜ¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë±Ç²è¤Ï¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ì¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤Î¹È°ìÅÀ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ê¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥í¥Þ¥Î¥Õ¡Ë¡×¤ÎËå¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥¨¥ì¡¼¥Ê¤Î¡Ö¶õµõ¡×¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤è¤êÆ±Ä´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¨¤Æ1ºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤âÍ½½¬¤Î¤¿¤á¤Ë¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡§¤Á¤ã¤ó¤È¡ÖÎà¿ä¡×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤ò¸«¤ë¤ÈÉ¬Á³Åª¤Ë2019Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤â¤Ç¤¤ì¤Ð»öÁ°¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡Ä¡Ä¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¥¨¥´¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤Î¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡ÖºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡ÖÍ½½¬¤ÎÉ¬Í×À¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿ÆÀÚ¿´¤äºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¼ÂºÝ¤ËÍ½½¬¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÄñ¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤Æ¤â¡ÖÎà¿ä¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ä¸¶ºî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¥ê¥ó¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤«¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢°ì¸«¤µ¤ó¸þ¤±¤È¤â²ò¼á¤Ç¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¼«¿È¤âDisney+¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó&¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òÌ¤¸«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢4Ç¯Á°¤Ë¸«¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ï¡ÖÍ½½¬¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¡ª¥á¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥»¤¬¶¯¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡ÖÍ½È÷ÃÎ¼±¥¼¥í¤ÇOK¡×¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¥ã¥é¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥ì¥¹»ñÎÁ·ÇºÜ¤Î¾Ò²ðÊ¸¤ò¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¡¦ÄÉµ¤¹¤ë·Á¤Ç°úÍÑ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¨¥ì¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥í¥ï¡Ê¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¡Ë¡Ä¡ÄÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤µ¡´Ø¤Ç¶¯À©Åª¤ËÍÜÀ®¤µ¤ì¡¢°Å»¦¼Ô¡á¥¦¥£¥É¥¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¼»÷²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë°é¤Ã¤¿»Ð¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ë¡Ä¡Ä¸µ¡¦°Å»¦Ê¼´ï¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤³¤È½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤ÇËÜÍè¤Î¿Í³Ê¤Èµ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¥Á¡¼¥à¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤Î¤Þ¤È¤áÌò¡£2011Ç¯¤Î¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¡£
¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¿¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥·¥ç¥¹¥¿¥³¥Õ¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡Ä¡Ä¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÉã¤Ë¤·¤ÆÄ¶¿ÍÊ¼»Î¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤òÌ¾¾è¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÄê¿¦¤Ë½¢¤«¤º¡¢¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
US¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¡Ä¡ÄÀ¯ÉÜ¤«¤éÆóÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¸µÎ¦·³Ê¼»Î¤À¤¬¡¢¤È¤¢¤ë²á¤Á¤òÈÈ¤·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ñ³ÊÇíÃ¥¤ÈÉÔÌ¾ÍÀ½üÂâ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó&¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¥´¡¼¥¹¥È¡¿¥¨¥¤¥ô¥¡¡¦¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Ï¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ó¡á¥«¡¼¥á¥ó¡Ë¡Ä¡Ä6ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤Î¼Â¸³Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª¼Á¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¡£¿ÈÂÎ¤Ï¾ï¤Ë¶ìÄË¤¬½±¤¤¡¢Ã¯¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤¨¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó&¥ï¥¹¥×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥¢¡¦¥É¥ì¥¤¥³¥Õ¡Ê¥ª¥ë¥¬¡¦¥¥å¥ê¥ì¥ó¥³¡Ë¡Ä¡Äñññð¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÇÁÇ´é¤ò±£¤·¤¿¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤äÉð´ï¤Î»È¤¤Êý¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¡£¥¨¥ì¡¼¥Ê¤é¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀöÇ¾¤¬²ò¤±¡¢¼«¿È¤ÎÁÇÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ü¥Ö¡Ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡Ä¡Ä¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Ææ¤ÎÃË¡£µ¤¼å¤½¤¦¤ÊÀÄÇ¯¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇÀ¤äÀµÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¡£¡×
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ä¶ìÇº¤Ï¡¢¸å¤«¤é¤Ç¤â³ºÅö¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4¡§¥À¥á¥À¥á¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊ³Æ®¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëµã¤¯¡ªº£²ó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹ÔÃæ¤Î¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤â¡¢¥â¥á¤ë¤É¤³¤í¤«»¦¤·¹ç¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Èà½÷¤é¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀµµÁ´¶¤ä»ÈÌ¿´¶¤â¤Ê¤¯¡¢À®¤ê¹Ô¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÁêÀ¤ä¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ÏºÇ°¡£¤Á¤Ã¤È¤â¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥À¥á¥À¥á¤ÊÈà½÷¤é¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²áµî¤Ë½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖµõÌµ´¶¡×¤Ë¤â¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤é¤¬¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤ò¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤Î²áÄø¤Ë¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢MCU¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÁ´3ºî¤â¡Ö¶ä²Ï¤Î¤Ï¤°¤ì¤â¤Î¤Î¥À¥á¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¨¥ì¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦½÷À¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢º£²ó¤«¤é¤Î¿·¥¥ã¥é¡Ö¥Ü¥Ö¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¸·¶Ø¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¤½¤Á¤é¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤â½½Ê¬¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤¬¡ÖÍ½¹ðÊÔ¤«¤é¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆâÌÌÉÁ¼Ì¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ËÜºî¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸ÇÍ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°¤¤Î¡Ö¥¥ì¡×¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¤ËÂç¶½Ê³¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥ì¡¼¥ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¤Î¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¶ñ¹ç¡×¤ä¡¢³Î¤«¤Ê¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë´¶¾ðÉ½¸½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏÀ¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¥Ó¥ë¡ÖMerdeka 118 (¥à¥ë¥Ç¥«¡¦¥ï¥ó¡¦¥ï¥ó¡¦¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢¼Â¤Ë678.9 m¤Î¹â¤µ¤«¤éCGI¤ä¥¹¥¿¥ó¥È¥À¥Ö¥ë¤Ê¤·¤ÇÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¤¸¤¯¡Ö¥À¥á¥À¥á¤Ê¥Á¡¼¥à¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤È¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
5¡§¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ëÃæ¡õ¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¸å¤âÉ¬¸«¡ªMCU¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ç¤â¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÎÅÓÃæ¤ÈºÇ¸å¤Ë¤â¤ª¤Þ¤±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Í¥¿¥Ð¥ì¸·¶Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Çº£¸å¤ÎMCU¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤Þ¤±¡§Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡Ö¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î°·¤¤¤ÏÉÔÉ¾¡©Á´Êý°ÌÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À1ÅÀ¡¢ËÜºî¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é1ÅÀ¤À¤±ÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î°·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤ò¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡Ö¸ºÅÀÂÐ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤³èÌö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÉã¤³¤È¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤È´°À®ÅÙ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ºÅÀ¤â¡Ö100ÅÀËþÅÀ¥Þ¥¤¥Ê¥¹1ÅÀ¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤è¤ê¡¢MCU¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¶ç¤â´Þ¤á¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤È·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ë¤½¤Î¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤â²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)