2025年5月2日より『サンダーボルツ*』が劇場公開中です。結論から申し上げますが、ものすごく面白い作品でした!本作は アメリカ ンコミックのヒーローが同一世界で活躍する「マーベル・シネマティック・ユニバース(以下、MCU)」の1つ。「フェーズ4」以降のMCU作品はやや厳しめの評価も寄せられることもあり、 Disney+ (ディズニープラス)で配信のドラマも含めて作品数が膨大なため、追いかけるモチベーションが下がってしまった、という人もいるでしょう。

1:「1作だけ予習」は『ブラック・ウィドウ』がおすすめ

2:ちゃんと「類推」できるようになっている

3:クセの強いキャラクターを紹介!

4:ダメダメなチームの奮闘やアクションに泣く!

5:エンドロール中&エンドロール後も必見!

おまけ:絶賛している人でも「タスクマスター」の扱いは不評?

しかし、今回の『サンダーボルツ*』は アメリカ の批評サービスのRotten Tomatoesで批評家支持率が89%に観客満足度も95%と、シリーズでもトップクラスの高評価(5月上旬現在)。しかも後述する理由で、予備知識がなくても楽しめると断言できますし、実際の本編を見ても「とにかく面白いから見て」とシンプルに大推薦できるのです。それでも「ほかの作品を見ていないけど大丈夫?」と不安に思っている人のために、大きな ネタ バレにならない範囲で、見る前に知ってほしいポイントを5つに分けて紹介しましょう。何1つ知らずに見たいという人は、先に劇場へと駆けつけてください。後述しますが、本作のメインキャラクターたちは、MCU作品それぞれに登場していた「過去に傷を持つ アウトロー たち」です。中でも本作と最も密接に絡んでいる映画は、2021年公開の『ブラック・ウィドウ』でしょう。今回の『サンダーボルツ*』の実質的な主人公である「エレーナ」は、ヒーローチーム「アベンジャーズ」の紅一点「ブラック・ウィドウ(ナターシャ・ロマノフ)」の妹です。映画『ブラック・ウィドウ』を見ていると、今回のエレーナの「空虚」な気持ちにより同調しやすくなるかもしれません。あえて1作品だけでも予習のために見ておきたいのであれば、『ブラック・ウィドウ』だけでも十分でしょう。本作を見ると必然的に2019年の『アベンジャーズ/エンドゲーム』の ネタ バレになるのでそちらもできれば事前に見てほしくなり、ほかにもこのキャラクターはこの作品でこういう立場で……と説明したくもなってしまうのですが、そうした気持ちは「エゴ」なのかもしれません。どのシリーズ作品でも、ファンはついつい「最大限に楽しむにはこの作品を見ておいたほうがよくて……」などと「予習の必要性」を訴えたくもなりますし、それはもちろん親切心や作品への愛情があってこそ。実際に予習しておけばさらに楽しめるとも思うのですが、大抵は何も知らずに見ても「類推できる」ようになっているものです。直近では、 テレビ アニメや原作のエピソードとリンクもしている『名探偵コナン 隻眼の残像』もそうでしたし、今回の『サンダーボルツ*』もちょっとした会話から「 なるほど 、こういう人か」「こういう設定なんだな」とちゃんと分かる、一見さん向けとも解釈できるセリフも織り込まれています。筆者自身も Disney+ で配信中の2021年のドラマ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』を未見だったり、4年前に見た『ブラック・ウィドウ』の内容をほとんど覚えていなかったりもしましたが、それでも問題なく楽しめました。繰り返しますが、この『サンダーボルツ*』は「予習はしなくても大丈夫」と断言します。※以下、『アベンジャーズ/エンドゲーム』の ネタ バレに触れています。メインのキャラクターはいずれもクセが強く、すぐに覚えられることも「予備知識ゼロでOK」の大きな理由です。それでも、簡単にキャラの特徴を知りたいという人に向けて、プレス資料掲載の紹介文を、一部抜粋・編集・追記する形で引用しておきましょう。「エレーナ・ベロワ(フローレンス・ピュー)……幼い頃からロシアの スパイ 機関で強制的に養成され、暗殺者=ウィドウになった。擬似家族として共に育った姉のブラック・ウィドウを亡くしている。2021年の『ブラック・ウィドウ』に登場。ウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ(セバスチャン・スタン)……元・暗殺兵器で、親友のスティーブこと初代キャプテン・ アメリカ との戦いの中で本来の人格と記憶を取り戻していった。今回の新チーム「サンダーボルツ*」のまとめ役。2011年の『キャプテン・ アメリカ /ウィンター・ソルジャー』などに登場。レッド・ガーディアン/アレクセイ・ショスタコフ(デヴィッド・ハーバー)……エレーナの父にして超人兵士。「キャプテン・ アメリカ のライバル」を名乗るが、現在は定職に就かず、自堕落な生活を過ごしている。『ブラック・ウィドウ』に登場。USエージェント/ジョン・ウォーカー(ワイアット・ラッセル)……政府から二代目キャプテン・ アメリカ に任命された元陸軍兵士だが、とある過ちを犯しキャプテン・ アメリカ 資格 剥奪と不名誉除隊を言い渡された。『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』に登場。ゴースト/エイヴァ・スター(ハナ・ジョン=カーメン)……6歳の時に父親の実験中の事故に巻き込まれ、あらゆる物質をすり抜けてしまう状態になってしまった スパイ 。身体は常に苦痛が襲い、誰とも触れ合えない孤独を抱えている。2018年の『アントマン&ワスプ』に登場。タスクマスター/アントニア・ドレイコフ(オルガ・キュリレンコ)……髑髏のようなヘルメットで素顔を隠した、相手の動きや武器の使い方をコピーできる能力をもつ スパイ 。エレーナらとの戦いの中で洗脳が解け、自身の素性を知った。『ブラック・ウィドウ』に登場。ボブ(ルイス・プルマン)……「サンダーボルツ*」の前に突然現れた謎の男。気弱そうな青年だが、その素性や正体は不明。」各キャラクターのこれまでの活躍や苦悩は、後からでも該当の作品を見て知ってみるのもいいでしょう。今回の『サンダーボルツ*』のあらすじは、とあるミッションを遂行中のエレーナの目の前に、個性豊かなキャラクターが集まるも、モメるどころか殺し合いにまで発展してしまう……というもの。彼女らにはもともと正義感や使命感もなく、成り行きでチームになるというくらいで、その相性やまとまりは最悪。ちっとも「ヒーロー」なんかじゃない、 人生 がぜんぜんうまくいっていない、はっきり言ってダメな人たちでもあるのです。そんなダメダメな彼女らが、どのようにチーム「サンダーボルツ*」となっていくのか、というのが大きな見どころ。それぞれに過去に傷があり、もっと言えば「虚無感」にも囚われている彼女らが、何のために、どのように連携をして戦うのか……その過程にアツくなれるのです。また、MCUの中では、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の全3作も「銀河のはぐれもののダメな人たち」を描いた作品でしたが、今回はエレーナという女性主人公であることや、今回からの新キャラ「ボブ」にまつわる ネタ バレ厳禁の展開など、そちらとの差別化も十分にされています。物語が「予告編からは予想もつかない」ことも大きな魅力。クライマックスではこれまでのキャラクターの内面描写の積み重ねも相まって、つい涙を流してしまいました。そして、言うまでもなく最大の見どころはアクション。本作は各キャラクター固有のアクションのアイデアや、それぞれの動きの「キレ」も良いために大興奮できるでしょう。エレーナ役を演じたフローレンス・ピューの「やさぐれ具合」や、確かな信念を持つことが分かる感情表現も素晴らしいです。彼女は世界で2番目に高いビル「Merdeka 118 (ムルデカ・ワン・ワン・エイト)」で、実に678.9 mの高さからCGIやス タント ダブルなしで飛び降りたというのですから驚きです。そして、現在は同じく「ダメダメなチームたちが奮闘するアクションアドベンチャー」ということが共通している映画『マインクラフト/ザ・ムービー』と『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』も公開されているという充実ぶり。今回の『サンダーボルツ*』が気に入った人は、ぜひこちらもご覧になってほしいです。MCUでは恒例となっていますが、この『サンダーボルツ*』でもエンドロールの途中と最後にもおまけがあるので、最後まで席に座っておくことを強くおすすめします。こちらも言うまでもなく ネタ バレ厳禁であり、ここで今後のMCUへの期待もますます高まることでしょう。全方位的に優れたエンターテインメントである『サンダーボルツ*』ですが、ただ1点、本作を絶賛している人からも、残念ながら1点だけ不評を買ってしまっていることがあります。それは「タスクマスター」の扱いです。詳細は伏せておきますが、「あの人どうなったの?」「まさかあれで終わり?」というモヤモヤを、かなり長い時間引きずってしまいかねないという大問題があるのです。タスクマスターが好きという人にとっては特に「減点対象」になってしまうのは、もったいないと言わざるを得ません。とはいえ、『ブラック・ウィドウ』ではあまりおいしい活躍がなかった、エレーナの父こと「レッド・ガーディアン」には重要な役割が与えられてたりもしますし、全体的な面白さと完成度からすれば、その減点も「100点満点マイナス1点」くらいに思えるほど、気にしすぎないほうがいいかもしれません。何より、MCUはリアルタイムで追って、文句も含めて語り合うことも楽しいものです。ぜひとも、仲の良い友達と劇場へ足を運んで、(もちろん周りの人への ネタ バレに気を付けて)その後の会話にも花を咲かせてみてください。この記事の筆者:ヒナタカ プロフィールAll About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW(ニュー)」など複数の メディア で執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。(文:ヒナタカ)