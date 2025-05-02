¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤À¤Ê¡×¥¯¥é¥ÖÁÏÀß60¼þÇ¯¤Î¾¾ËÜ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½! ¶ßÉÕ¤¤Ç¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¤Î¥«¥é¡¼¤Ë
¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï2Æü¡¢¡Ö2025 ¥¯¥é¥ÖÁÏÀß60¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
1965Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö»³²í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤¬ÊìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¡£2025Ç¯¤Ï¥¯¥é¥ÖÁÏÀß60¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö60 th Anniversary ~EMERALD~ ¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
ÃÏ²¼¿¼¤¯¡¢Ä¹¤¤»þ¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Þ¤ì¤ëÊõÀÐ¡½¡½¥¨¥á¥é¥ë¥É¡£
¹ÛÊª¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ÏÃÏ²¼¿¼¤¯¤Î¡ÖÇ®¡×¤¬´äÀÐ¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¼Á¾ò·ï¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏÃæ¤ÇÄ¹¤¤»þ¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¹ÛÌ®¤Ï¡¢²¿É´ËüÇ¯¤â¤Î»þ¤ò¤«¤±¤ÆÃÏÉ½¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Îµ±¤¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢1965Ç¯¤ÎÁÏÀß¤«¤éÃÏ°è¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î±þ±ç¤È¤¤¤¦¡ÖÇ®¡×¤ò¼õ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ±¤«¤·¤¤»þ¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÌ¤Íè¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¾ðÇ®¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¡¢»þ¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤Þ¤ëµ±¤¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¤³¤½ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¸÷¤êµ±¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡ÖÇ®À²¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤¬¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J2Í¥¾¡¡¦¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤¿¾¡Éé¤Î²Æ¡¢60Ç¯Ê¬¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Áª¼ê¤ØÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¥¯¥é¥ÖÀßÎ©»þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¶ß¡×ÉÕ¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢60¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶ßÉÕ¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤òÇ»¤¯É½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶»¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Î3D¥Ç¥¶¥¤¥óÎ©ÂÎ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ª¤òÁö¤ë¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡¢Âµ¸ý¤Î¥é¥¤¥ó¡¢¥Ü¥Ç¥£Î¾Â¦ÌÌ¤Î·Ú¤ä¤«¤ÊÀþ¤ò¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÇÁ¡ºÙ¤Ëµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¥Ü¥Ç¥£ÀµÌÌ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Ç¥Ü¥¹²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹âµé´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢8·î16Æü(ÅÚ)¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤ÎFCÎ°µåÀï¡¢Æ±30Æü(ÅÚ)¤ÎÂè25Àá¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸ÍÀï¡¢9·î13Æü(ÅÚ)¤ÎÂè27Àá¤Î¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅÀï¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤¤¿!¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¶ßÉÕ¤¤¤¿¡×¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¤¬±Ç¤¨¤ë¡×¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿!¡×¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡ÖÁÖ¤ä¤«¤À¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1965Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö»³²í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤¬ÊìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¡£2025Ç¯¤Ï¥¯¥é¥ÖÁÏÀß60¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö60 th Anniversary ~EMERALD~ ¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
ÃÏ²¼¿¼¤¯¡¢Ä¹¤¤»þ¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Þ¤ì¤ëÊõÀÐ¡½¡½¥¨¥á¥é¥ë¥É¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢1965Ç¯¤ÎÁÏÀß¤«¤éÃÏ°è¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î±þ±ç¤È¤¤¤¦¡ÖÇ®¡×¤ò¼õ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ±¤«¤·¤¤»þ¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÌ¤Íè¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¾ðÇ®¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¡¢»þ¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤Þ¤ëµ±¤¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¤³¤½ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¸÷¤êµ±¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡ÖÇ®À²¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤¬¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J2Í¥¾¡¡¦¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤¿¾¡Éé¤Î²Æ¡¢60Ç¯Ê¬¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Áª¼ê¤ØÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¥¯¥é¥ÖÀßÎ©»þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¶ß¡×ÉÕ¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢60¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶ßÉÕ¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤òÇ»¤¯É½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶»¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Î3D¥Ç¥¶¥¤¥óÎ©ÂÎ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ª¤òÁö¤ë¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡¢Âµ¸ý¤Î¥é¥¤¥ó¡¢¥Ü¥Ç¥£Î¾Â¦ÌÌ¤Î·Ú¤ä¤«¤ÊÀþ¤ò¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÇÁ¡ºÙ¤Ëµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¥Ü¥Ç¥£ÀµÌÌ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Ç¥Ü¥¹²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹âµé´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢8·î16Æü(ÅÚ)¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤ÎFCÎ°µåÀï¡¢Æ±30Æü(ÅÚ)¤ÎÂè25Àá¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸ÍÀï¡¢9·î13Æü(ÅÚ)¤ÎÂè27Àá¤Î¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅÀï¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤¤¿!¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¶ßÉÕ¤¤¤¿¡×¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¤¬±Ç¤¨¤ë¡×¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿!¡×¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡ÖÁÖ¤ä¤«¤À¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£