à¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ°ì»÷¹ç¤¦Èþ½÷áÈþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«à¤¿¤ï¤ïá¿åÃå»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Ç¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅªÎáÏÂ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥·¥ç¡¼¥È¡×
¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÇÉ¤Î³§ÍÍ¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡×
à¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ°ì»÷¹ç¤¦Èþ½÷á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î·¬Åç³¤¶õ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿·ÇºÜ»¨»ï¤Î¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·î´©»¨»ï¡ÖBUBKA 6·î¹æ¡×(ÇòÌë½ñË¼)¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿·¬Åç¤Ïº°¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤¬±Ç¤¨¤ëÉ½»æ¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö²Æ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä!!!!¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹⸜( ' ' )⸝¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤½¤¦¤À¡ªÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¥°¥é¥Ó¥¢¤À¡ª¡ª¥·¥ç¡¼¥ÈÇÉ¤Î³§ÍÍ¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤¬°ìÈÖ¤°¤¦¤«¤ï¤Ç¤¹¤«¤é¤Ã¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅªÎáÏÂ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥ÈÈþ½÷¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÈ±¿¤Ó¤Æ¤¿¤Î¤â¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¥ç¡¼¥È¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Ç¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£