¡Ö¤³¤³¤«¤é²¿¤È¤«µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡¢Å¬»þÂÇ´Þ¤à2»î¹ç¤Ö¤ê¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¡¶ì¤·¤¤ÂÇÀþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²óÌµ»àÆóÎÝ¡£¥Ü¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÆóÁöÃæÂ¼¹¸¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¡Ö3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤ÈÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Þ¤º1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é²¿¤È¤«µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë¤â2»à¤«¤éº¸Á°ÂÇ¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï3³ä4Ê¬1ÎÒ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¶ì¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£