Àè·î¤Î¡ÖETC¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¡× ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¡È¼Â¼ÁÌµÎÁ¡É¤Ë ÅöÆü¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¡¦º£¸å¤ÎÀÁµá¤«¤é¸º³Û¤Ê¤ÉÂÐ±þ NEXCOÃæÆüËÜ
4·î¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎETC¥ìー¥ó¤òÄÌ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¢¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀè·î¤Î¡ÖETC¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¡× ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¡È¼Â¼ÁÌµÎÁ¡É¤Ë ÅöÆü¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¡¦º£¸å¤ÎÀÁµá¤«¤é¸º³Û¤Ê¤ÉÂÐ±þ NEXCOÃæÆüËÜ
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï4·î6Æü¡£Ãæ±ûÆ»¤äÅìÌ¾¡¦Ì¾¿À¤Ê¤É1ÅÔ7¸©¤Î17Ï©Àþ¡¢106¤«½ê¤ÎÎÁ¶â½ê¤ÇETCÀìÍÑ¥ìー¥ó¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸¶°ø¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ç¡¢ETC¥ìー¥ó¤Î¥Ðー¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤ÎÎÁ¶â½ê¤òÀèÆ¬¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤âµ¯¤¤±¤¬¿Í¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Éüµì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¤«¤é38»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿7Æü¤Î¸á¸å2»þ¡£½ÂÂÚ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËETC¤Î¥ìー¥ó¤ò³«Êü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤êNEXCOÃæÆüËÜ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ËÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¸åÊ§¤¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¸åÊ§¤¤¡×¤«¤é°ìÅ¾ ¡Ö¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤Ø
¤·¤«¤·5·î2Æü¡¢ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊNEXCOÃæÆüËÜ ÆìÅÄÀµ ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Öº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤ª¤ï¤Ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤Î²ò¾Ã¤ò´Þ¤á¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤òÁ´³Û´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡×
ÅöÆü¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¢¤Ã¤¿¶è´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼Ö¤ÏÌó96ËüÂæ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÅöÆü¤ËETC¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ë¤ÏÄÌ¹ÔÎÁ¶âÊ¬¤¬¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀÁµá¤«¤é¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆüÎÁ¶â½ê¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥¯¥ª¥«ー¥É¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÖ´Ô¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ç¸½¶â¤â¤·¤¯¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é´Ô¸µ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÊ§¤¤ÍÑ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï2Æü¤ËÊÄº¿¤·¡¢¿½ÀÁºÑ¤ß¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀÁµá¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÏ¢¤ÎETC¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸å¤Ë¤ÏÊØ¾è¤·¤¿¡Öº¾µ½¥áー¥ë¡×¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÇÛÀþ,
¥Í¥¸,
¶âÂ°²Ã¹©,
ºßÂð°åÎÅ,
ÂçÁ¥,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ê©ÃÅ,
°ËÅì»Ô,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó