¡Öº®Íð¾·¤¤¤¿¤ªÏÍ¤Ó¡Ä¡×ÅìÌ¾¤ä¿·ÅìÌ¾¤Ê¤É¤ÎETC¾ã³²¤ÇÎÁ¶â¡Ö¸åÊ§¤¤¡×Ä§¼ý¤òÃæ»ß ¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤¬ÉÔ¸øÊ¿´¶²ò¾Ã¤Î¤¿¤áÊý¿ËÅ¾´¹
2025Ç¯4·î¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤ä¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ETC¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤Ï5·î2Æü¡¢ÎÁ¶â¤Î¸åÊ§¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¡¢Åö»þ¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ ÆìÅÄÀµ¼ÒÄ¹¡ä¡Öº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤ªÏÍ¤Ó¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤Î²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¡¢Á´³Û´Ô¸µ¤ò·èÄê¤·¤¿¡×
4·î6Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀÅ²¬¸©Æâ¤ò´Þ¤à8ÅÔ¸©¤òÁö¤ë¹âÂ®Æ»Ï©17Ï©Àþ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇETC¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤ÏÅö½é¡¢ÎÁ¶â¤òÀº»»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¸åÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤òµÏ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¥Í¥¯¥¹¥ÈÃæÆüËÜ¤ÏÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡¢Åö»þ¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¸åÊ§¤¤¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ÏÄ§¼ý¤·¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢ETC¥«ー¥É¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Æ±³Û¤ò¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£