¸ø±×ÄÌÊó¤ÎÊÝ¸îÂÐ¾Ý¡¢ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¡ÖÆâÉôÄÌÊó¤Ë¸ÂÄê¡×¤Ï¡Ö¸ø¼°¸«²ò¤È°Û¤Ê¤ë¡×¡Ä¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬»ØÅ¦
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÉô¹ðÈ¯ÌäÂê¤Ç¡¢ºØÆ£»á¤¬£³·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼¨¤·¤¿¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Ø¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ÅÙ¤ò½ê´É¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬¡Ö¸ø¼°¸«²ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡×¤È¸©¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æ±Ä£¤È¸©¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Î»Ø¿Ë¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÊó¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷µÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºØÆ£»á¤Ï£³·î£²£¶Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö»Ø¿Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï£³¹æ¡Ê³°Éô¡ËÄÌÊó¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÆâÉôÄÌÊó¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ø¿Ë¤Ç¤Ï³°Éô¤Ø¤Î¸ø±×ÄÌÊó¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤à¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ä£¤Ï£´·î£¸Æü¡¢¸©Â¦¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤Ç¤¢¤ë¸©À¯²þ³×²Ý¤Ë¡Ö¸ø¼°¸«²ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Î¡ÊºØÆ£»á¤Î¡ËÈ¯¸À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¡£ºØÆ£»á¤ä´Ø·¸Éô½ð¤Ë¡¢À©ÅÙ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±²Ý¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤ÏÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¡£»Ø¿Ë¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï£³·î£±£¹Æü¡¢Á°¸©À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÎÃËÀ¿¦°÷¡ÊºòÇ¯£··î¤Ë»àË´¡Ë¤¬¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ò°ìÉô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢³°Éô¤Ø¤Î¸ø±×ÄÌÊó¤Ë³ºÅö¤·¡¢¡Ö¹ðÈ¯¼ÔÁÜ¤·¡×¤Ê¤É¸©¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ºØÆ£»á¤Ï¡¢¸©¤ÎÂÐ±þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£