¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ï1ÆüÌë¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ä«¤ÏºÆ¤Ó½é²Æ¤ÎÍÛµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

GW¸åÈ¾¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤³¤Á¤é¤Ï¿â¿å»Ô¤Î¹âÆ½¤Ç¤¹¡£10ËüËÜ¤Î¥µ¥¿¥Ä¥Ä¥¸¤¬Ëþ³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¼¯²°»Ô¤ÎÉÍ½§½¼ºÈ¤µ¤ó¤¬¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ »£±Æ¤·¤¿ÉÍ½§¤µ¤ó¤â¡¢¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ä¥¸¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£

»£±Æ¤·¤¿5ÆüÁ°¤¬8Ê¬ºé¤­¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤ÏËþ³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢GW¸åÈ¾¤â¤Ë¤®¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¿â¿å»ÔÌò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÆ½¤Î¥Ä¥Ä¥¸¤Ï¡¢GW¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÍè½µ½é¤á¤´¤í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¦

¡¦

¡¦