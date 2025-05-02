ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°µÎÏ SBI¡¦ËÌÈø»á¤Ê¤É¼èÄùÌòÆþ¤ìÂØ¤¨Äó°Æ
¥Ç¥¹¥¯¡Ö¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ù¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×
µ¼Ô¡ÖÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬4·î16Æü¡¢³ô¼çÄó°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÆü»Þµ×»á¤Ë¤è¤ë40Ç¯¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤¬Â³¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿êÂà¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÆü»ÞÂÎÀ©¤Î»ÄÞè¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÊÑ³×¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¼èÄùÌò²ñ¤ÎÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥¹¥¯¡ÖÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¡©¡×
µ¼Ô¡ÖSBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§»á¤òÉ®Æ¬¤Ë12¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À17Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ËÌÈø»á¤Ï¡¢¸½¼ÒÄ¹¤ÎÀ¶¿å¸¼£»á¤ò¡Ö»Ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÈø»á¤Ï05Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¼ý»ö°Æ¤Ç¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¢IT¡¢¶âÍ»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ØÀ¸ÂÖ·Ï¡Ù¤ÎÁÏ½Ð¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²þ³×¤È¿·»ö¶È¤¬¤É¤¦Íí¤à¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
µ¼Ô¡ÖÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬4·î16Æü¡¢³ô¼çÄó°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÆü»Þµ×»á¤Ë¤è¤ë40Ç¯¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤¬Â³¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿êÂà¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÆü»ÞÂÎÀ©¤Î»ÄÞè¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÊÑ³×¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¼èÄùÌò²ñ¤ÎÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥¹¥¯¡ÖÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¡©¡×
µ¼Ô¡ÖSBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§»á¤òÉ®Æ¬¤Ë12¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À17Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ËÌÈø»á¤Ï¡¢¸½¼ÒÄ¹¤ÎÀ¶¿å¸¼£»á¤ò¡Ö»Ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÈø»á¤Ï05Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¼ý»ö°Æ¤Ç¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¢IT¡¢¶âÍ»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ØÀ¸ÂÖ·Ï¡Ù¤ÎÁÏ½Ð¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²þ³×¤È¿·»ö¶È¤¬¤É¤¦Íí¤à¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×