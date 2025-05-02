¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡ÉÁª½Ð¤Î¥°¥é¥É¥ë¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡¡ÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎÓ¤æ¤á¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤òÂà½ê¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓ¤æ¤á¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡ÎÓ¤Ï¿ÈÄ¹168cm¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡Ê2020¡Ë¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Èþ¤Ü¤¦¤ò»ý¤ÄÎÓ¡£IT´ë¶È¤ÎOL¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»ïÌÌ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÇÎÓ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¡Ö¤³¤ÎÅÙÎÓ¤æ¤á¤Ï8Ç¯´Ö½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤òÂà½ê¤·¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤êº£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âà½ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»öÌ³½ê¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤½Å¤Í¤Æ·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎÓ¤æ¤á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷___yuume¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓ¤æ¤á¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡ÎÓ¤Ï¿ÈÄ¹168cm¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡Ê2020¡Ë¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Èþ¤Ü¤¦¤ò»ý¤ÄÎÓ¡£IT´ë¶È¤ÎOL¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»ïÌÌ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âà½ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»öÌ³½ê¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤½Å¤Í¤Æ·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎÓ¤æ¤á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷___yuume¡Ë