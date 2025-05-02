62ºÐ¡¦³Þ°æ¿®Êå¥¢¥Ê¡¡¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂçÃÑ¡Ö¤ª¤Ç¤³¤Ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬¡×¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¡Ê62¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢ÂçÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂçÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿³Þ°æ¥¢¥Ê¡£ÀèÆü¡¢»Å»ö¤Ç¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¥Æ¥é¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÄ¾Àþ¤ËÀª¤¤¤è¤¯¸µµ¤¤Ë¥Æ¥é¥¹¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¬¥Ä¥ó¡ª¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÂÎ¤¬¤Î¤±¤¾¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÊÉ¤¬Éô²°¤È¥Æ¥é¥¹¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë´éÌÌ¶¯ÂÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÏÂç¥¦¥±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿Êý¤Þ¤Ç¡£Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÊý¤Ë»×¤ï¤º¡È¤³¤ì·ë¹½¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡È¤¤¤ä¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¾Ð´é¤ÇÊÖÅú¡×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¡¼«Ê¬¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë»ëÌî¤¬¶¹¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÂÚºßÃæ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¿Í¤¬¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤Ê¤¿¤ó¤³¤Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¬¥é¥¹¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê·úÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¼«²ü¤ò¹þ¤á¤¿¡£