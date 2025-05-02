Âçºå£Í¤¬Àè¾¡¡¡°µ´¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç£Î£Å£ÃÀîºê²¼¤¹¡¡£Ó£Ö¥ê¡¼¥°½÷»Ò·è¾¡Âè£±Àï
¡¡¡Ö£Ó£Ö¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡¢Âçºå£Í£³¡Ý£°£Î£Å£ÃÀîºê¡×¡Ê£²Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Âè£±Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå£Í¤¬°µ´¬¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Âè£±¥»¥Ã¥È¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç£²£µ¡Ý£±£´¤ÇÀè¼è¤·¤¿¡£Ì¬ÎØ¹¬¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç£Î£Å£ÃÀîºê¤ò°µÅÝ¡£ºÇ¸å¤Ï£²£´¡Ý£±£´¤«¤éÁê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²¥»¥Ã¥È¤âÂçºå£Í¤¬£²£µ¡Ý£±£°¤Ç¼è¤Ã¤¿¡££¶¡Ý£¶¤«¤é£±£°Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ¿ðµ©¼ç¾¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤â¤µ¤¨¤¿¡££²£´ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ï¤¸¤¹ç¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÎÓ¶×Æà¤¬¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¤Çº¸Â¤ò½Ð¤·Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£³¥»¥Ã¥È¤Ï¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡££±£¸¡Ý£±£³¤«¤é¤Ï£´Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬Êø¤ì¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¤Î¶¯Îõ¤Ê°ìÂÇ¤Ç¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£