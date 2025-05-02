¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç²Ä°¦¤¤¡×ÉÊÀîÍ´¡¢¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦»³ËÜ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤ä¤ów¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤µ¤ó¤Ï5·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤µ¤ó¤È¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤µ¤ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥í¥·¡Á¡¢µ®Êý¤Î¾Ð´é¤¬¾¡¤Á¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤ª´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤ä¤ów¡×¡ÖÉÊÀî¤µ¤ó¤È¾±»Ê¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉÊÀî¤µ¤ó¤â¾±»Ê¤µ¤ó¤â½À¤é¤«¤¤¤ª´é¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Í¡Á¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×ÉÊÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ÈÀ¾ÌîÌ¤É±¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡£¡¡²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÊý¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£2¿Í¤È¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏªÉÊÀî¤µ¤ó¤ÏInstagram¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£16Æü¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÈÌ¼ã¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼ÇÂçÊå¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)