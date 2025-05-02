Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç½éÂå½÷²¦¤Ø²¦¼ê ! NECÀîºê¥¨¡¼¥¹º´Æ£¤ò´°Á´¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡2024-25 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE CHAMPIONSHIP Finals¡Ê2Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2025Ç¯ÅÙÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡õ¡Ø¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÙÆüÄø
SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤ò·èÄê¤¹¤ëCHAMPIONSHIP Finals¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1Àï¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡ÊRS¡Ë1°Ì¤ÎÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼0¡Ê25¡¼14¡¢25¡¼10¡¢25¡¼21¡Ë¤ÇÆ±2°Ì¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÂçºåMV¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÄÃæ¿ðµ©¡Ê29¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ö¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë·è¤Þ¤ê4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÌ¬ÎØ¹¬¡Ê29¡Ë¤¬NECÀîºê¤ÎÆÀÅÀ¸»¡¦º´Æ£½ÊÇµ¡Ê23¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä»³ÅÄÆóÀé²Ú¡Ê25¡Ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·8¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢NECÀîºê¤Ï¥í¥ì¥¤¥Ê¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¥º¡Ê25¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤äÅçÂ¼½ÕÀ¤¡Ê33¡Ë¤Î°ÜÆ°¹¶·â¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢ÂçºåMV¤¬25¡¼14¤ÇÀè¼è¤·¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¤ÇNEC¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Îº´Æ£¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁÀ¤¦¤Ê¤ÉÂè2¥»¥Ã¥È½øÈ×¡¢¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçºåMV¤Ï¥ê¥»¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¡Ê32¡Ë¤¬¼¡¡¹¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤ÇÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤êÀÚ¤ê25¡Ý10¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤âÂçº¹¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£
NECÀîºê¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«4ÆÀÅÀ¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤ºÂè3¥»¥Ã¥È¤Ø¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤NECÀîºê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê23¡Ë¤È¹ÃË¨¹á¡Ê27¡Ë¤òÅêÆþ¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦¤âÂçºåMV¤ÏÎÓ¶×Æà¡Ê25¡Ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¡¢Âè1Àï¤ò¾¡Íø¤·¤¿¡£ÂçºåMV¤ÏNECÀîºê¤Îº´Æ£¤ò8ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
NECÀîºê¡¦º´Æ£½ÊÇµ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¤ä¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀèÁö¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ê¼¡Àï¤Ï¡Ë¥¨¥Ê¥¸¡¼Á´³«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçºåMV¡¦ÎÓ¶×Æà¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÁ´°÷¤¬Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¾¡¤Ã¤¿Í×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£NEC¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â1ÅÀ1ÅÀ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆüÄø¡Û¢¨2ÀïÀè¾¡Êý¼°
¢£½÷»Ò¡¡Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹vsNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê
Âè1Àï¡¡5·î2Æü18:40¡Á¡¡¡÷ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
Âè2Àï¡¡5·î3Æü17:40¡Á¡¡¡÷ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
Âè3Àï¡¡5·î4Æü15:10¡Á¡¡¡÷ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢£ÃË»Ò¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºåvs¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ
Âè1Àï¡¡5·î3Æü12:10¡Á¡¡¡÷ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡¡¡¡¡
Âè2Àï¡¡5·î5Æü16:10¡Á¡¡¡÷LaLa arena TOKYO-BAY
Âè3Àï¡¡5·î6Æü16:10¡Á¡¡¡÷LaLa arena TOKYO-BAY