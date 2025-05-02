Kis-My-Ft2¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGFACT¡Ù¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ»²²Ã·ôÉÕ¤¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×È¯Çä¡¡TikTok¥é¥¤¥Ö¤â
¡¡Kis-My-Ft2¤¬5·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGFACT¡Ù¤Î¡¢¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Kis-My-Ft2¡¢¡ØCurtain call¡Ù¤ÇÂó¤¤¤¿¿·¶ÃÏ¡¡ìÅÍß¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¸«»ö¤Ê¥Üー¥«¥ë¥ïー¥¯¤ò²òÀâ¡Ë
¡¡¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡Ë3Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢8·î¤è¤êÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëKis-My-Ft2¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤Ø¤Î»²²Ã·ô¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢5·î4Æü13»þ¤«¤é¡¢3·î¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëTikTok LIVE¤ò³«ºÅ¡£6¿ÍÁ´°÷¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë