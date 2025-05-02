¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¾åÂ¼Í¥Ìé¡¡Æ±´ü¡¦ÄÔÍÛÂÀ¤È¤ÎGLOBAL²¦ºÂÀï¤Ø¡Ö¤â¤¦ËÍ¤¿¤Á¤Î»þÂå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼Âç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¡¦£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£±¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²Æü¡¢Æ±´ü¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î²¦ºÂÀï¤Ø·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂ¼¤ÏºòÇ¯¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Àï¤ÇÄÔ¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤â¡¢»î¹çÃæ¤Ë±¦ÏÓ¤òÉé½ý¡£¾åÏÓ»°Æ¬¶ÚÃÇÎö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó£·¤«·î¤ÎÄ¹´ü·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸ø³«Ä´°õ¼°¤Ç²¦¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡Öº£¤â¤¦ÏÓ¤Ï£±£°£°¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤«¥È¥é¥¦¥Þ¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤Ï¤¬¤¹¤¿¤á¤Ëº£²ó¡¢ÄÔ¤È¤â¤¦£±²óÀï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¤È¤Î²¦ºÂÀï¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤â¤¦ËÍ¤¿¤Á¤Î»þÂå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¡¢º£¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇËÍ¤¬£É£×£Ç£Ð¡¦£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éËÍ¤¬À¤³¦°ì¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁê¼ê¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇËÉ±ÒÀï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÀï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ±óÀ¬»þÂå¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¡¢°ø±ï¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØÀ¤³¦°ì¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡Ù¤Ë°ì¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼õ¤±¤ÆÎ©¤ÄÄÔ¤Ï¡ÖÈà¤Î·ç¾ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÎÊý¤¬¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¤³¤Î£É£×£Ç£Ð¤ò´¬¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¶¤ÏÈà¤â¿·ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥á¥¤¥ó¤òÄ¥¤ì¤ë°ì¿Í¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é£µ¡¦£´Ê¡²¬¤Î»î¹ç¤Ç²¶¤ÏÈà¤¬¿·ÆüËÜ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç£´·îÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÄ´°õ¼°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£É£×£Ç£Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ëµ¿µÁ¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£