Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡²ñ°÷À©¥Ð¡¼ÊÄÅ¹¤Î·Ð°Þ¹ðÇò¡ÄÀÜµÒ¤ÏÁ´°÷£Ã£Á¤ÎÍ½Äê¤¬¡Ä¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤ÏºòÇ¯£±·î¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë²ñ°÷À©¤Î¥Ð¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£½µ£±Æü¤À¤±¼÷»ÊÅ¹¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¡¹·î¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊÄÅ¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÊÄÅ¹¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¼Â¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃËÀ¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬£±¿Í¡¢£±Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¼Â¤Ï¡¢Á°¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡Ù¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢£Ã£Á¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡¤½¤Î£Ã£Á¤µ¤ó¤È¼Â¤Ï¡Ø¥Ð¡¼¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢¥Þ¥Þ¤ËÆâ½ï¤À¤èÀäÂÐ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£Ã£Á¤â°ìÌÐ¤ÎÏÃ¤Ë¾è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±¿Í¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤À¤«¤é¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£±£µ¿Í¤Û¤É¤Î£Ã£Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö²¶¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²¶ÃË£±¿Í¤Ç½÷À£±£µ¿Í¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤è¡££Ã£Á¤µ¤ó¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤À¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤·¡¢ºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î£Ã£Á¤Ï³«Å¹Á°¤Ë¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢»ä¶¦¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î½¢¶Èµ¬Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Éû¶È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼ò¤òÈ¼¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤ÎÉû¶È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢à£Ã£Á¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼á¹½ÁÛ¤Ï¿åË¢¤Ëµ¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Þ¤º£±¤ÄÊÄÅ¹¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï£Ã£Á¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦£±¤Ä¤Ï²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼Àº¿À¤È¤«¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¥¼¥í¤Ê¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤â¡×¤È¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤¬»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±£¤ì²ÈÅª¤ÊÈëÌ©Î¢¤Ê¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄÙ¤ì¤ë¡£²¿¤Ç¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¿Í¤¬Íè¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£