¶ØÃÇ¤Î¡ÈÃ¼»Ò¡ÉÉôÊ¬¤ò²¡¤¹¤È¡Ä¡Ä!? ¤¢¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¹¥¿¡×¤¬¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È·¿¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
1986Ç¯12·î¤ÎÈ¯Çä¸å¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¹¥¿¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸½ºß¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë·æºîÌîµå¥²¡¼¥à¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè°ìºîÌÜ¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤¬¡¢¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È·¿¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
Åö»þ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¥»¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£³«¤¯¤ÈÃæ¤Ï¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÂ¾¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ê¤ÉÉÕÂ°ÉÊ¤â¥²¡¼¥àÈÎÇäÅö»þ¤Î¤â¤Î¤òºÆ¸½¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿namcot¤ÎÊ¸»ú¤âºÆ¸½¡£¤Ê¤ª¥Õ¥¿¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Ç¤Ï¿¨¤ë¤³¤È¤¬¥¿¥Ö¡¼¤À¤Ã¤¿¡ÈÃ¼»Ò¡É¤ÎÉôÊ¬¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç³«¤¯»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¡¼¥É¤äÌ¾»ÉÆþ¤ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ»ÅÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ï3630±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£ÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥§¥Ö¥¹¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤ä¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ÎÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¥¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¹ØÆþÆÃÅµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ / ¥µ¥¤¥º54mm x 89mm
¢¥¤¢¤ß¤¢¤ß¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥§¥Ö¹ØÆþÆÃÅµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ / ¥µ¥¤¥º54mm x 89mm
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÄÌÈÎ | Spiderweb¡§
https://spiderweb.jp/
(¼¹É®¼Ô: ¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥²¡¼¥àÈÉ)