ºÇ¹â¤¹¤®¡ª¡¡¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ÇÈà»á¤¬¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤È¤Ï¡©
¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¿ÆÌ©ÅÙ¤ò¿¼¤á¤ë¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤·¡¢ÁÇ¤ÎÁê¼ê¤ò¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤ÇÃËÀ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡º£²ó¤Ï¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ÇÈà»á¤¬¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Ç´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÈà½÷¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¤¢¤ì¡¢¤â¤¦¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È°ì¸À¡£
¤½¤·¤ÆÉÛÃÄ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ø¡û¡û¤¯¤ó¡¢Âç¹¥¤¡Ù¤È¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Ù¤È¿²¤¿¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âËº¤ì¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÈà½÷¤Î¤³¤È¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ÃËÀ¡¦°û¿©¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Ë
¢¦ Èà»á¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¡¢»×¤ï¤º´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤µ¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÄ¾¤Ê´Å¤¨Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ãÃËÀ¤Ê¤é¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡ª
¤ä¤Ï¤ê¶¯¤¬¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢²Ä°¦¤¯·ä¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢´Å¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬°¦¤µ¤ì½÷»Ò¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£