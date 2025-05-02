ÉÙ»³¸©¤Î¾¦¹©²ñ²ñ¹ç¤Ç¼«Ì±¸øÇ§¸õÊä¤ËÅêÉ¼¸Æ¤Ó¤«¤±
²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Àè·î¡¢¸©¤Î¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Í¼±¼Ô¤Ê¤É¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ
¡Ö7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ÎÊý¤Ë1¿Í5É¼½¸¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¸©Æâ¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
Àè·î²¼½Ü¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤ÎÀÄÇ¯Éô¤È½÷ÀÉô¤Î¹çÆ±Áí²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦¹©²ñ¤ÏÄ®Â¼Éô¤Î¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤Î»ö¶È¤äÃÏ°è¤Î¤¿¤á³èÆ°¤¹¤ë¾¦¹©²ñË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¸øÅª¤ÊÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
Ë¡Î§¤Ç¤Ï¡Ö¾¦¹©²ñ¤ÏÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤áÀ¯¼£³èÆ°¤ÏÊÌÁÈ¿¥¡¢¡Ö¾¦¹©À¯¼£Ï¢ÌÁ¡×¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ°÷¤Î²ÃÆþ¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¤°Õ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÃËÀ¤Ï¤³¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾¦¹©²ñ¤Î²ñ¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍèÉÐ¤ÎÂà½Ð¸å¤ËÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¸õÊä¼Ô»Ù±ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ
¡ÖÀ¯¼£Ï¢ÌÁ¤Î²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤· À¯¼£Ï¢ÌÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï ¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡¢Ç¤°Õ»²²Ã¤Î²ñ¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÈñ¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤â¤Ê¤¯»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ´Ø·¸¤ÎÃÄÂÎ¡×
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÉÙ»³Áªµó¶è¤ËÎ©¸õÊäÍ½Äê¤ÎÆ²¸ÎÌÐµÄ°÷¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ
¡ÖÈæÎã¶è¤ÏµÜ·¦ Áªµó¶è¤ÏÆ²¸Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç ¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¢¤²¤ÆÁªµó¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤È¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
KNB¤¬¸©¤Î¾¦¹©À¯¼£Ï¢ÌÁ¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¹ç¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¸©¾¦¹©À¯¼£Ï¢ÌÁ¤È¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÆÃÄê¸õÊä¤Î»Ù±ç¤äÁªµó¤Î»öÁ°±¿Æ°¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤Ï°ãË¡¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡¡¾åÏÆ¶µ¼ø
¡ÖÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤È ´ûÂ¸¤Î¾¦¹©²ñ¤È¤Î½ÔÊÌ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È°ãË¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤³¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç ¤ª¤½¤é¤¯À¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤Þ¤¿ÃÏÊý¼«¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤Âó¿£Âç³Ø¤Î²ÏÂ¼ÏÂÆÁ¶µ¼ø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Âó¿£Âç³Ø¡¡²ÏÂ¼¶µ¼ø
¡Ö¼«Ì±ÅÞÅª¤Ê¤ëÁÈ¿¥Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¼«Ì±°ì¶¯¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¶¦´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤òº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î·Á¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×