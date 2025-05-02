ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤Ê¤É¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤Î½¢¿¦ÆâÄêÎ¨¡Ö96.9¡ó¡×¡¡Åý·×³«»Ï°Ê¹ßºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿µîÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤Ë
2025Ç¯½Õ¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤äÃ»Âç¤Ê¤É¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤Î½¢¿¦ÆâÄêÎ¨¤Ï¡¢Åý·×³«»Ï°Ê¹ßºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿µîÇ¯¤ÈÆ±¤¸96.9¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬Ï«Æ¯¶É¤¬2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤äÃ»Âç¤Ê¤É¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á2011¿Í¤¬½¢¿¦¤ò´õË¾¤·1949¿Í¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¢¿¦ÆâÄêÎ¨¤Ï¡¢Åý·×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1996Ç¯°Ê¹ß¤Ç ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÈÆ±¤¸96.9¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÄêÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÊ¬Ï«Æ¯¶É¤Ï¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤ä±ß°Â¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Î¹â¹»¤ò¤³¤Î½ÕÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤Î½¢¿¦ÆâÄêÎ¨¤Ï99.7¡ó¤Ç2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê²áµî2ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬Ï«Æ¯¶É¤Ï¡Öº£¸å¤â¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é ¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê½¢¿¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£