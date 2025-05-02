¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÇØÃæ¤¬½ë¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¡ª Ã¦Ãå¤Ç¤¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥Ú¥ë¥Á¥§ÎäµÑÁõÃÖ¤Ç²÷Å¬¤Ë
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤²¹¤â¾å¾ºÃæ¤Îºòº£¡¢¤½¤í¤½¤íÇ®Ãæ¾É¤ä´ÀÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤âÄêÈÖ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎä´¶¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ë¥Á¥§¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Îµ¤²¹¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¤ÎÎÃ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ä°Ø»Ò¤Ê¤É¤Ë¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¤µ¤é¤Ë²¹´¶¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç1Ç¯Ãæ»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
¤ª¥È¥¯¤ÊÀè¹Ô³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ç®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤ÇØÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤¹
¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ë¥Á¥§¡×¤Ï¡¢¾®·¿ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²¹ÎäÁõÃÖ¤Î¡È¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»Ò¡É¤òÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤À¤È¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤Î¤è¤¦¤ËÄÌÅÅ¤¹¤ë¤È¶âÂ°¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎä¤¨¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÎäµÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
ÀßÄê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÉÃ¤Û¤É¤ÇºÇÂç¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¡Ê²ÔÆ¯Á°¤Î¥×¥ì¡¼¥È²¹ÅÙº¹¡Ë¤ÎÎäµÑ¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎäµÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¹¤áµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ë¥Á¥§¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡£ÌÔ½ë¤ä¸·Åß¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤ä°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï½õ¤«¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¦Ãå¤Ç¤¤ë¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë
¶õÄ´Éþ¤À¤È¤½¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ë¥Á¥§¡×¤Ï²¹ÎäÁõÃÖ¤À¤±¤òÆÈÎ©¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÁõÃå¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°Ø»Ò¤ä¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¤Î²¼¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤âOK¡£³°»Å»ö¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤ì¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ú¥ë¥Á¥§¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¥«¥Ð¡¼¤â¿åÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢À¶·é¤òÊÝ¤Ä¤Î¤â¼ê·Ú¤Ç¤¹¤è¡£
´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿3ÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙÄ´À°
¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ë¥Á¥§¡×¤Ï3ÃÊ³¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤æ¤é¤®¥â¡¼¥É¤Ï¶¯¤È¼å¤¬30ÉÃ¤´¤È¤Ë¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤âËÉ¤²¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÉÕÂ°
14000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÉÕÂ°¤·¡¢ºÇÂç7»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³²ÔÆ¯¤¬²ÄÇ½¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎUSB¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤óÀÇ½¤òËþ¤¿¤»¤Ð¼ê»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°¡Ç®ÂÓ²½¤¹¤ëÆüËÜ¤Î²Æ¤ÏÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÂÐ±þ¡ª-20ÅÙ¤ÎÎäµÑµ¡Ç½¤Ç²Æ¾ì¤â²÷Å¬¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ë¥Á¥§¡×¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤«¤é10¡óOFF14,850±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
È¯Á÷¤â¤¹¤°¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÇ®¤µÂÐºö¤Ë¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ä¡ä ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÂÐ±þ¡ª-20ÅÙ¤ÎÎäµÑµ¡Ç½¤Ç²Æ¾ì¤â²÷Å¬¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ë¥Á¥§¡×
Source: machi-ya