»ô¤¤¼ç¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÇ¤¿¤Á¤ò¡Ø¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ½ÁÛ³°¤Ê¡Ø¾×·â¤Î»ö·ï¡Ù¤Ë¡Ö»£¤ì¹â¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿£÷£÷¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¡Ô¤¢¤Ä¤·¡ÕChannel@Ç¤¿¤Á¤È°ì½ï¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÇ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌëÃæ¤ËÇ¤¿¤Á¤Ëµ¯¤¤¿ÄÁ»ö·ï¤¬4Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡ÖÂç¾Ð¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿ww¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®»ö·ï¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤ó¤Ç¤«¤é¡Ä
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÇ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥£¥¬ー¡Ù¤¯¤ó¡¢¡Ø¥í¥Ó¥ó¡Ù¤¯¤ó¡¢¡Ø¥Ù¥ë¡Ù¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ø¥Á¥Ã¥×¡Ù¤¯¤ó¤Î4É¤¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÇ¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Ç¤¿¤Á¤¬Ë½¤ì¤ë¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤ó¤Ç¤«¤éÌ²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÆ°¤«¤¹Ç¤¸¤ã¤é¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Èô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤ê¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤ÈÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡Ä1»þ´Ö¤Û¤ÉÍ·¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ¤¿¤Á¤ÎÂÎÎÏ¤òºï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿²¤ëÁ°¤Î±¿Æ°¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó½¢¿²¡ÄÇ¤¿¤Á¤Ï¡©
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¿²¤¿¸å¡¢Ç¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿È¢¤Î¾å¤Ë¡¢¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¤â¾è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2É¤¤Ç¾è¤ë¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤È¢¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÌ²¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó
È¢¤Î¾å¤ÇÌ²¤ë¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¤È¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó
¤¹¤ë¤È¡¢ÂÑ²Ù½ÅÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¤È¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¢¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¢¤ÎÄì¤ØÍî¤Á¡¢¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¤ÏÁÇÁá¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2É¤¤È¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍî¤ÁÃå¤³¤¦¤ÈÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Äì¤¬È´¤±¤¿¡©¡ª¡ª¡ª¡ª
Æ°ÍÉ¤¹¤ëÇ¤¿¤Á
Íî¤ÁÃå¤³¤¦¤ÈÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤¹¤ë¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¤È¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó
»ö·ï¤ÏÂ³¤¯¡ª
º£ÅÙ¤ÏÊÉ¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÈÄ¾õ¤ÎÊª¤¬¡¢ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¥Á¥Ã¥×¤¯¤ó¤ÏÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Óµ¯¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇ¤¿¤Á¤ÏÅÝ¤ì¤¿ÈÄ¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¯¤Ä¤í¤°¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¤È¥Á¥Ã¥×¤¯¤ó
¶Ã¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¥Á¥Ã¥×¤¯¤ó
¡Ö²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ã¡©¡©¡×
ÄÁ»ö·ï¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ«¤¬¤¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¼ê¸µ¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤¿¥Æ¥£¥¬ー¤¯¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤Ê¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ç¤¿¤Á¤ÎÌë¤Ëµ¯¤¤¿ÄÁ»ö·ï¤Ë¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¥Æ¥£¥¬ー¤¯¤ó
Ìë¤ËÇ¤¿¤Á¤Ëµ¯¤¤¿ÄÁ»ö·ï¤ò¸«¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÂ¿È¯¡ªw¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾Ð¤¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¡Ô¤¢¤Ä¤·¡ÕChannel@Ç¤¿¤Á¤È°ì½ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¬ー¤¯¤ó¡¢¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¡¢¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢¥Á¥Ã¥×¤¯¤ó¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥¬ー¤¯¤ó¡¢¥í¥Ó¥ó¤¯¤ó¡¢¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢¥Á¥Ã¥×¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ô¤¢¤Ä¤·¡ÕChannel@Ç¤¿¤Á¤È°ì½ï¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤µ¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£