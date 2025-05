ウェストハム・ユナイテッドは今夏クラブの再編と底上げを画策している。



『GiveMeSport』によると、ウェストハム・ユナイテッドは今夏の移籍市場でチームの再編を計画しており、主力であるブラジル代表MFルーカス・パケタ、ガーナ代表FWモハメド・クドゥスの一斉売却を検討しているという。



2022年8月にウェストハムに加入して以降主力として活躍しているパケタは今季ここまでプレミアリーグで30試合に出場し、4ゴールを記録。一方のクドゥスも今季主力として活躍しており、リーグ戦28試合で4ゴール2アシストと活躍している。





