¥á¥Ã¥·¤Ï20ºÐ¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï19ºÐ¡Ä¡Ä¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊFW¥ä¥Þ¥ë¡¢17ºÐ¤Ç¸ø¼°Àï100»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®
24-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL½à·è¾¡Âè1¥ì¥°¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂÐ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3-3¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Àè¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢17ºÐ¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÌÔÄÉ¡£Âè2¥ì¥°¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢14-15¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥ä¥Þ¥ë¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â¤³¤Î»î¹ç¤Ç100»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê17ºÐ292Æü¡Ë¡£¡ØESPN¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¥ä¥Þ¥ë¤Î100»î¹ç½Ð¾ì»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥ë¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Î4·î¡¢¥ä¥Þ¥ë¤¬15ºÐ9¤«·î¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£±¦WG¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥·¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê100»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢20ºÐ¤È248Æü¤Ç¤Î¤³¤È¡£6747Ê¬¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢41¥´¡¼¥ë¡¢14¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ5¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ï¤½¤Î¥á¥Ã¥·¤ÈÄ¹Ç¯ÂÐÅù¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤À¡£¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉºßÀÒ»þ¤Ë100»î¹ç¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê19ºÐ348Æü¡Ë¡£5785Ê¬¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ13¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¡¢2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï26ºÐ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ã¼ê¤È¤¤¤¨¤ëÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¥â¥Ê¥³¤ÇÂæÆ¬¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç100»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ê19ºÐ119Æü¡Ë¡£¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï6410Ê¬¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï48¡¢¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ï29¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï3¤Ä³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¡¼¥ë¿ô¡¢¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈà¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Ç¼ã¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£·üÇ°»ö¹à¤Ï²áÌ©ÆüÄø¤ÎÈèÏ«¤Ë¤è¤ëÉé²Ù¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÄ¹¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£