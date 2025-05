¡Önow or never¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤Æ...¡ª

果たして、正解は?

正解は「2度とない(チャンス)」でした!

「now or never」は、チャンスがそのときにしかないことを強調する言葉です。

「It's now or never! Let's try it!」

(またとないチャンスだよ!挑戦しよう!)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。