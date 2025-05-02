¥¥ã¥·¡¼ÃæÅç¤ÎÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¡É¾×·â¤Î»ÅÊÖ¤·¡É¤ËÉ×¾¡ÌîÍÎ¡ÖÌýÃÇ¤·¤Æ¤ë¤È²¶¤â¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¥¥ã¥·¡¼ÃæÅç¡Ê73¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î»ÅÊÖ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÉ×¾¡ÌîÍÎ¡Ê75¡Ë¡¢¼¡½÷¾¡Ìî²íÆà·Ã¡Ê43¡Ë¡¢Ä¹ÃËÍÎÊå¡Ê41¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ì²È4¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É×¤ÎÍÎ¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Æ°û¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢»Ê²ñ¹õÌøÅ°»Ò¡Ê91¡Ë¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¥ã¥·¡¼¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÀäÂÐ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ÅÊÖ¤·¤ÎÆâÍÆ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÎÊå¤¬¡Ö¤è¤¯¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤«¤ó¤Ï¡Ä¡¢Êì¤Ï¡Ä¡¢¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Éã¤¬Ëè²ó¡¢¤¢¤ì¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÂÎ¡¢¤±¤ó¤«¤Î¸å¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÍÎ¤¬¡ÖÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¤¹¤ë¤Í¡¢²¶¤¬Ãµ¤·¤Æ¤ë¤È¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¡£¥¥ã¥·¡¼¤¬¡Ö³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤ì¤â10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¼Î¤Æ¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÍÎ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÃµ¤·¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÍÎÊå¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¡Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤¢¤ì¡©¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ó¤¬¼Î¤Æ¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¤Í¡Ä¡×¤È²íÆà·Ã¤ËÌÜÇÛ¤»¡£²íÆà·Ã¤¬¡Ö²¿¤«¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¦¥¤¥ó¥¯¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍÎ¤¬¡Ö¤É¤³¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¥ã¥·¡¼¤Ï¡Ö¤´¤ßÈ¢¡£¥«¥ÓÀ¸¤¨¤Æ¤¿¤â¤ó¡£³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Í¡¢¥«¥ÓÀ¸¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡©Êü¤Ã¤È¤¤¤¿¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÍÎ¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¥ã¥·¡¼¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍÎÊå¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈË½Ïª¡£ÍÎ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£ÌýÃÇ¤·¤Æ¤ë¤È²¶¤â¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¥ã¥·¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤è¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¡×¡¢ÍÎÊå¤È²íÆà·Ã¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£