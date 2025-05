【G17 Gen5 MOS】 4月30日 再販 価格:21,780円

東京マルイは4月30日、ガスブローバック「G17 Gen5 MOS」を再販した。価格は21,780円。

本商品は、GLOCKのハンドガン「G17」の第5世代モデルをガスブローバックとして再現したもの。ドットサイトが搭載可能な「MOS(=モジュラー・オプティック・システム)」仕様で、スライド後部のカバーを取り外せば、マウントスペーサーを介して「マイクロプロサイト」(7,480円)を取り付けられる。。

第5世代の特徴として、スライドフロント部の面取りやセレーションの追加、フィンガーチャンネルのないグリップ、アンビ仕様となったスライドストップなどが再現。2種類×2サイズ(S/M)のバックストラップが付属している。

さらに、シリンダー容量を約20%アップした新規ブローバックエンジンを搭載しており、強力な反動を受け止めるためスライドには高耐久カーボン入り樹脂を採用している。また、マガジンも「G17用スペアマガジン・バージョン2.0」(4,378円)として従来のものよりアップグレードされている。

なお、マガジンも同時に再販されている。

「G17 Gen5 MOS」詳細

価格:21,780円 全長:202mm 銃身長:97mm 重量:676g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:25+1発(1発は本体に装填した場合)

