映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』を題材にしたハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ たべっ子どうぶつ THE MOVIE〜夢の映画コレクション〜」が、5月3日(土)から、「ローソン」や「ファミリーマート」、「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。■実用性のある雑貨もラインナップ今回登場する「一番くじ たべっ子どうぶつ THE MOVIE〜夢の映画コレクション〜」は、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』を題材にしたアイテムがそろう、全8等級+ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。

映画賞には、映画に登場する新キャラクター“ぺがさすちゃん”の「ビスケットクッション」が登場。約65cmサイズで抱き心地抜群のボリューム感だ。またA賞には、蓋部分がLIONビスケット型になった「ティーポット」が用意されるほか、B賞に「楽しい外国語教室タオル」、C賞に「推し活ポーチ」、D賞に「グラスコレクション」、E賞に「お役立ちファブリックコレクション」、G賞に「ビスケットプレートコレクション」といったアイテムが勢ぞろいする。そして、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「映画限定パッケージクッション」が提供されるほか、くじ券に付いているナンバーで応募できるダブルチャンスキャンペーンには映画賞と同仕様の「ぺがさすちゃんビスケットクッション」が展開される。