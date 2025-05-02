°¦ÃÎ¸©¤Î°ÑÂ÷¶È¼Ô¤¬¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÈï³²¡È¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡É ¸©±Ä½»Âð¤ÎÆþµï¼Ô¤Î¤Û¤«¤µ¤é¤Ë¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤é112¿ÍÊ¬¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤«
°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢Æ»Ï©¹©»ö¤Ê¤É¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¶È¼Ô¤¬¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤é112¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¤µ¤é¤ËÏ³¤¨¤¤¤·¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¦ÃÎ¸©¤Î°ÑÂ÷¶È¼Ô¤¬¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÈï³²¡È¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡É ¸©±Ä½»Âð¤ÎÆþµï¼Ô¤Î¤Û¤«¤µ¤é¤Ë¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤é112¿ÍÊ¬¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤«
°¦ÃÎ¸©¤ÏÀè·î23Æü¡¢¸©¤¬Æ»Ï©¤ä²ÏÀîÄéËÉ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹©»ö¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë´¢Ã«»Ô¤ÎÅÚÌÚ·úÀß²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥ó¥¨¥¤¡×¤¬¡¢¿ÈÂå¶âÍ×µá·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡×¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¸©±Ä½»Âð¤ËÆþµï¤¹¤ë622¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¨¥¤¡×¤¬¡¢¸©¤¬°ÑÂ÷¤¹¤ë¤Û¤«¤ÎÊ£¿ô¤Î¶È¼Ô¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¹©»ö´Ø·¸¼ÔÊ¬103¿Í¤È¡¢¹©»ö¸½¾ì¶á¤¯¤Î½»¿Í9¿Í¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ112¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸©¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡¢¼è¤ê°·¤¤¤ÎÅ°Äì¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¾²ÃÈË¼,
¥Û¥Æ¥ë,
¿ÀÆàÀî,
°ËÅì»Ô,
Ë¡Í×,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
°ÖÎîº×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à