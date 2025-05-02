¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤Î´í¸±¤ò¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬¼Â±é¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ò¡¡¹Åç¡¦»°¼¡»Ô¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼
¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤Î´í¸±À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¼Â±é¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤¬¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¸©Î©»°¼¡Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÎÁ´¹»À¸ÅÌ¤¬»²²Ã¡£·Ù»¡¤¬¼Â±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤Î´í¸±À¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»°¼¡·Ù»¡½ð ¸òÄÌ²Ý Æâ³¤Ä¾¼ù²ÝÄ¹
¡ÖÂç¥±¥¬¤ä»àË´¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤°¤é¤¤¤È»×¤ï¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¹Åç¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯5·î2ÆüÊüÁ÷¡Û