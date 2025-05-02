¡ÚÀ¸½Ð±é¡Û¥µ¥Ã¥«ー¸µÆüËÜÂåÉ½ ¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¡¡3Æü¤Ï¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¶µ¼¼³«ºÅ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«ー¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî ¿Æó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï3Æü¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ôー¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶µ¼¼¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ôー¥¹¥¿¤äV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¾®Ìî¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó 45ºÐ¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¡¢¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¡¢4¤«¹ñ¤Î7¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Îー¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î³Æ¹ñ¤ÈÁè¤¦UEFA¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê ¡È½é¤Î²÷µó¡É ¤Ç¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼ø¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢3ÅÙ¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¤â¹×¸¥¡£2023Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ï26Ç¯¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î2024Ç¯¤«¤é¡¢J¥êー¥°ÆÃÇ¤Íý»ö¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤¬¡¢3Æü¤ËÄ¹ºê»Ô¤Î¥Ôー¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ä¥¢ー¡×¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºê¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÂè23²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶µ¼¼¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÔ½ë¤äÂç±«¤Ê¤É¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ¤¸õ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÏÃ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£