39ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯½é¤Î¤ªÇñ¤ê¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò¹ðÃÎ¡ÖÅò¤±¤à¤ê»£±Æ²ñ¡×¡ÖÂç±ã²ñ¡×
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾®¸þÈþÆà»Ò¡Ê39¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ªÇñ¤ê¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¾®¸þ¤Ï¡Ö¾®¸þ¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤³§ÍÍ¤ªÂÔ¤¿¤»Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡6·î21Æü¡Á6·î22Æü¡¡#¾®¸þÈþÆà»Ò¤È¥Ä¥¢¡¼¡¡HP¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹ðÃÎ²èÁü¤òÅê¹Æ¡£²èÁü¤Ë¤Ï¾®¸þ¤Î¶á±Æ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¡¡¾®¸þÈþÆà»Ò¤È¹Ô¤¯¤ªÇñ¤ê¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡¡Åò¤±¤à¤ê»£±Æ²ñÉÕ¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËHP¤Ë¤Ï¡ÖÂßÀÚÉ÷Ï¤¤Ç1ÂÐ1¤Î»£±Æ²ñ¡×¡Ö1ÂÐ1¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡×¡Ö¾®¸þ¤µ¤ó¤ò°Ï¤ó¤ÇÂç±ã²ñ¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£