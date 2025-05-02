SENSE¡ç¡¢³ÈÄ¥À­¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À­¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼PC¡ÖF-Class¡×È¯Çä

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¡ûSENSE-F189-265F-SSX
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OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core Ultra 7 265F
¥á¥â¥ê¡§DDR5 32GB(16GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD [PCIe 4.0¡ß4
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7
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²Á³Ê¡§269,800±ß
¡ûSENSE-F1B6-LCR99X-SGX
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 9 9900X
¥á¥â¥ê¡§DDR5 32GB(16GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD [PCIe 4.0¡ß4
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§AMD Radeon RX 9070 16GB GDDR6
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²Á³Ê¡§334,800±ß
¡ûSENSE-F1B6-LCR99W-VKX
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§ AMD Ryzen 9 9950X
¥á¥â¥ê¡§DDR5 32GB(16GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD [PCIe 4.0¡ß4
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 5080 16GB GDDR7
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²Á³Ê¡§469,800±ß
¡ûSENSE-F189-LC285K-XKX
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core Ultra 9 285K
¥á¥â¥ê¡§DDR5 64GB(32GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD [PCIe 4.0¡ß4
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 5090 32GB GDDR7
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²Á³Ê¡§739,800±ß
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