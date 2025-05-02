¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êµåÃÄ¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡© ¡ÖÄÌ»»OPS1.109¡×¤Î¹¥ÁêÀ¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï¤Ç8¹æ¥¢ー¥Á¤Ê¤ë¤«¡Ú5·î3Æü¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥È¥¥¥ëー¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ûー¥à¥ºÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤Î¡Ö¸ÅÁã³®Àû¡×¤Ë¤âÃíÌÜ
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢29ºÐ¤Î¥Ûー¥à¥º¡£2014Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜÁ´ÂÎ22°Ì¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÆþÃÄ¡¢ºòµ¨¤è¤¦¤ä¤¯¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤Ç¥á¥¸¥ãー½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÙºé¤±¦ÏÓ¤À¡£ÀèÈ¯¤Ë¥í¥ó¥°¥ê¥êー¥Õ¡¢ÇÔÀï½èÍý¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢26ÅÐÈÄ7ÀèÈ¯¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.56¤È·ø¼Â¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é6ÅÐÈÄ¤Ç5ÀèÈ¯¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.50¤ÎÀ®ÀÓ¡£Ê¿¶Ñ94.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ò¼´¤Ë¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥Àー¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥«ー¥Ö¤ò¶î»È¡¢¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥·¥ó¥«ー¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ëÀ©µåÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Åê¼ê¤À¡£
ÂçÃ«¤Ï¥Ûー¥à¥º¤Èºòµ¨3ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¡£³°³Ñ¤Î¥«ー¥Ö¤Ç»°¿¶¤ò2¤ÄÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÃÏ¶è¤Î¶¯¹ë¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤È¤Ï²áµî16»î¹çÂÐÀï¤·¡¢ÂÇÎ¨.356¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.109¤È¹¥ÁêÀ¡£Æ±Î½¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î¸ÅÁã³®Àû¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÀï¡¢ÂçÃ«¤Î2»î¹ç¤Ö¤ê8¹æ¥¢ー¥Á¤Ç6Ï¢¾¡¤Ê¤ë¤«¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥Ö¥ìー¥Ö¥¹
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë8»þ15Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKBS1¡¿¥µ¥Ö102ch¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW¡¢J Sports1