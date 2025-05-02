·§ËÜ¶õ¹Á½é¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ·ë¤ÖÊØ¤Ë¡ª¾å³¤Äê´üÊØ7·î½¢¹Ò¤ØºÇ½ªÄ´À°
·§ËÜ¶õ¹Á¤ÈÃæ¹ñ¤Î¾å³¤¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤ÊÄê´üÊØ¤Î7·î¤Î½¢¹Ò¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·§ËÜ¸©¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñËÜÅÚ¤È¤ò·ë¤Ö½é¤á¤Æ¤ÎÏ©Àþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¤ÈÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ò·ë¤ÖÄê´üÊØ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄê´üÊØ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î²¼½Ü¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õÂç¼ê¡¦Ãæ¹ñÅìÊý¹Ò¶õ¤òË¬¤ì¡¢´´Éô¤Ë½¢¹Ò¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÄê´üÊØ¤Ï7·î11Æü¤Ë½¢¹Ò¤·¡¢8·î13Æü¤Þ¤Ç¤Ï²ÐÍË¤È¿åÍË¡¢¤½¤ì¤Ë¶âÍË¤Î½µ3±ýÉü¤Î±¿¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñËÜÅÚ¤ò·ë¤Ö½é¤á¤Æ¤ÎÏ©Àþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¸òÄÌÀ¯ºö²Ý¤Ï¡Ö´Ñ¸÷ÌÌ¤ä·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÎÁê¸ß¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·§ËÜ¸©¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¡¢¤½¤ì¤Ë¹á¹Á¤ò·ë¤Ö5¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤¬½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£