°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¡Ö¼°Ç¯Á«µÜ¡×¤¬Ëë³«¤±¡¡2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë33¤Îº×¤ê¤È¹Ô»ö¡¡20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¿ÀÍÍ¤Î¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡Ö¼°Ç¯Á«µÜ¡×¡£8Ç¯¸å¤Î2033Ç¯¤ÎÁ«µÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ33¤ËµÚ¤Öº×¤ê¤È¹Ô»ö¤¬ºÅ¤µ¤ì¡¢5·î2Æü¤¬¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»³¸ýº×¡×¡£20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¼°Ç¯Á«µÜ¡×¤ÎºÇ½é¤Îº×»ö¤Ç¤¹¡£
20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¿ÀÍÍ¤Î¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡Ö¼°Ç¯Á«µÜ¡×¡£³°µÜ¡¦ÆâµÜ¤È¤â¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÉßÃÏ¤Ë¿·¤·¤¤ÍÑºà¤ÇÆ±¤¸·Á¤Î¼ÒÅÂ¤Ê¤É¤òÂ¤¤êÂØ¤¨¡¢¤´¿ÀÂÎ¤ò°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»³¸ýº×¡×¤Ï¡¢ÍÑºà¤ÎÈ²ºÎ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºî¶È¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤¹¤ëº×¤ê¤Ç¡¢ÆâµÜ¤È³°µÜ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊª´÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¤µ¤µ¤²¡¢³ù¤ÇÁðÌÚ¤ò´¢¤ê¼è¤ëµ·¼°¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
80Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¿ÀÃª¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¡¢¤ª¤Ï¤é¤¤Ä®¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡ÖµÜÃé¡×¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Î³èÀ²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ«µÜ¤ÎÇ¯(2033Ç¯)¤Þ¤Ç¤Ë³¹¤¬¤è¤ê¿Ê²½¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤â·Ð¸³¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Ìò³ä¤ò»ÔÌ±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊµÜÃé ÀîÀ¾ÍÎ²ð ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡Ë¼°Ç¯Á«µÜ¤Ï¤Ê¤¼20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©
2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç33¤ËµÚ¤Öº×¤ê¤È¹Ô»ö¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¼°Ç¯Á«µÜ¡£
²áµî2²ó¤Î¼°Ç¯Á«µÜ¤ò¼èºà¤·¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤â½ÐÈÇ¤¹¤ë¹ÄÕÜ´ÛÂç³Ø¤ÎÀé¼ïÀ¶Èþ¤µ¤ó¤Ë¡¢»³¸ýº×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤â²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤È¤¤ËÃÏÄÃº×¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀµÜ¤ÏºÇ½é¤ËÌÚ¤òÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»³¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ªº×¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÊÑÃúÇ«¤Ê¤ªº×¤ê¤Î»ÅÊý¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¡ÊÀé¼ï¤µ¤ó¡Ë
¤½¤â¤½¤â¼°Ç¯Á«µÜ¤Ï¤Ê¤¼20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¸Å¤¤Ê¸¸¥¤Ë¤â¡Ø¿·¤·¤¤ºà¤ò»È¤Ã¤Æ20Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¿·¤·¤¯¤ªµÜ¤òÎ©¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÀé¼ï¤µ¤ó¡Ë
Àé¼ï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚºà¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤äµ»½Ñ¤ÎÅÁ¾µ¤Î¤¿¤á¤Ë20Ç¯¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀâ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌó1300Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤ªº×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¤¤Å¤¡¦³Ø¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡ÊÀé¼ï¤µ¤ó¡Ë