¥¢¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë ¥é¥Ü¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¯È±¤Ë¤â¤«¤é¤À¤Ë¤â¡ª1ËÜ6Ìò¤Î¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬²Æµ¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯ÇäÃæ
unlabel LAB¡Ê¥¢¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë ¥é¥Ü¡Ë¤«¤é¡¢²Æµ¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ö¥¢¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë ¥é¥Ü V ¥ê¥Ú¥¢ ¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ê95g¤È40g¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡Ë¡×¤¬È¯ÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£1ËÜ¤Ç6Ìò
¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥«¥·¥¹¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤éÁ´¿È¤ò¤µ¤é¤µ¤é¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡£¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¸ú²Ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ¬Èé½¤ä´À½¤â¥ª¥Õ¡£
2025Ç¯4·î1Æü¤Ë¥í¥Õ¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¸å¡¢¸½ºß¤Ï°ìÉô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°¥â¡¼¥ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
JPSLAB³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¡¥é¥Ü¡¡V¥ê¥Ú¥¢¡¡¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼95g¡¡1,320±ß