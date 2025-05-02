¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë¡¢¡ÖThanks Gift Stay¡Á¡È´¶¼Õ¡É¤òÂ£¤ë¥®¥Õ¥È½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢5·î1Æü¡ÁÍèÇ¯3·î31Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¡ÖThanks Gift Stay¡Á¡È´¶¼Õ¡É¤òÂ£¤ë¥®¥Õ¥È½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1F¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ö¿è¡×¤Ç¤Ï¡¢5·î9Æü¡Á5·î11Æü¤Ë¡¢Êì¤ÎÆü¾¦ÉÊ¡ÖÊì¤ÎÆü¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¡¢6·î13Æü¡Á6·î15Æü¤Ë¡¢Éã¤ÎÆü¾¦ÉÊ¡Ö¥Ñ¥Ñ¥·¥ç¥³¥é¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Î¾¿Æ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¡¢Éã¤ÎÆü¡¢Êì¤ÎÆü¤Ê¤É¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Í½Ìó¤·¤¿¿Í¤Î¡È´¶¼Õ¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Ë¡È»×¤¤½Ð¡É¤òÂ£¤ë¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¡£
Í½Ìó¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµºÜ¤·¤¿¾·ÂÔ¾õ¤òÁ÷¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤Î´üÂÔ´¶¤ò±é½Ð¡£Éô²°¤Ç¤Ï¡ÖThank you¡×¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£Í¼¿©¤Ï¡¢Å´ÈÄ¾Æ¡¦ÆüËÜÎÁÍý¡¦Ãæ¹ñÎÁÍý¡¦ÍÎ¿©¡¦¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¡¼¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤Æ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼¿©»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤Ï¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¡£½ÉÇñ¤ÎÁ°¤«¤é¸å¤Þ¤Ç¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
1F¡Ö¿è¡×¤Ç¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÂ£¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¤Î¡ÖÊì¤ÎÆü¡¦Éã¤ÎÆü¾¦ÉÊ¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡ÖÊì¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢´Å¤µ¤ò¹µ¤¨¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ÏÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¼ê»æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊì¤ÎÆü¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÁêÀÈ´·²¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥¸¥å¥ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÁ°È±¤ò¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈºÙ¹©¤ÇË¹»Ò¤ä´é¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÍ·¤Ó¿´¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎThanks Gift Stay¡Á¡Ö´¶¼Õ¡×¤òÂ£¤ë¥®¥Õ¥È½ÉÇñ¥×¥é¥ó ³µÍ×¡Ï
´ü´Ö¡§5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Õ¥í¥¢ ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ë¡¼¥à
¡¡¡¡¡¡1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ °ì¿Í3Ëü7550±ß¡Á
ÆâÍÆ¡§Í¼¡¦Ä«¿©¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¾·ÂÔ¾õ¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁõ¾þ¡¢¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢Í¼Ä«¿©¡¦¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¦¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡Ê15¡ó¡Ë¡¦ÅìµþÅÔ½ÉÇñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë
¢¨Æ±¥×¥é¥ó¤Ï»öÁ°·èºÑ¤Î¤ßÍ½Ìó²ÄÇ½
¡ÎÊì¤ÎÆü¡¦Éã¤ÎÆü¾¦ÉÊ ³µÍ×¡Ï
´ü´Ö¡§Êì¤ÎÆü¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¡¡¡¡¡¡5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ñ¥·¥ç¥³¥é
¡¡¡¡¡¡6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
Å¹ÊÞ¡§1F ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ö¿è¡×
ÎÁ¶â¡§³Æ702±ß
¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë¡áhttps://www.rph.co.jp