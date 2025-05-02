¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¤µ¤ó¡¢¶Ã¤¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤ò¹ðÇò¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤ËÃæÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È°Â¿´¡×
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡ÛREAL VALUE¡×¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒXLOCALÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎºäËÜÂçÅµ»á¡Ê38¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¡£ÂÐÃÌÁ°¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÉþ¤È¤«¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀ©Éþ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÎ¾É¨¤ò¶»¸µ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²Î¾¼ê¤ÇÊú¤¨¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥Ã¤È¸«¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ¿±þ¤¬Çö¤¯¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¥³¥¤¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤Ë¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£½µ1¤Ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£ÆÃ¤Ë²¿¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÂÐÃÌ¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾ËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ø¤Ó¡£REAL VALUE¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖËèÆü³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÊÌ¤Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£1¸Ä³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢À¸¤¤Æ¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È¤«¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£
1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£2·î¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡£¸ø¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡ÖLighthouse¡×¤Î·î³ÛÈñ¤Ï1500±ß¡¢Æþ²ñ¶â¤Ï500±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î25Æü¤Ë½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤òÈ¯Çä¡£¥Á¥Ð¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤·¾ðÇ®±þ±ç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖºòÆü¤Î¥¢¥ì´Ñ¤ÎÎ¢´Ñ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤Ç¥Õ¥¸Âà¼Ò¸å¡¢½é¤ÎÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£