¥Ü¥ó¥º¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¡ÈºÇ¶¯¡É¡©¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥óµÄÏÀÊ¶µê¡Ö¥Ü¥ó¥º¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡×
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÄ¾¶á154»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.371¡¢62ËÜÎÝÂÇ¡¢157ÂÇÅÀ
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ïº£µ¨29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.427¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£3´§²¦¤ò°Ý»ý¤·¡¢OPS1.282¤È°µÅÝÅª¤ÊÂÇËÀ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¤Ç¤Ï¡ÈºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡É¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤È¤ÎÀ®ÀÓ¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤ò¾Ò²ð¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤¬¾å¤«¡¢°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ¤¬¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÄ¾¶á154»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Î2001Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢WBCÊÆ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥í¡¼¥µ»á¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÄ¾¶á154»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤È¡¢2001Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ÎòÂåºÇÂ¿73ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ü¥ó¥º¤ÎÀ®ÀÓ¤òÈæ³Ó¤·¤¿²èÁü¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±´ü´Ö¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÂÇÎ¨.371¡¢62ËÜÎÝÂÇ¡¢157ÂÇÅÀ¡¢Áí¹çÅª¤ÊÂÇ·â¤òÉ¾²Á¤¹¤ëwRC¡Ü¤Ï252¡¢¾¡Íø¹×¸¥ÅÙWAR¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹ÈÇ¡Ë¤Ç13.9¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ2001Ç¯¤Î¥Ü¥ó¥º¤Ï73ËÜÎÝÂÇ¤È½ÐÎÝÎ¨.515¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.863¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢wRC+¡Ê235¡Ë¡¢fWAR¡Ê12.5¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥í¡¼¥µ»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï(¥Ü¥ó¥º¤Î¿ô»ú¡Ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ë¡£²¶¤¿¤Á¤ÏËèÈÕ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´À¹´ü¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡½¡½¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤¬¡ÈÈæ¸ª¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹û¤ì¹û¤ì¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸ÇÉ¡É¤È¡È¥Ü¥ó¥ºÇÉ¡É¤¬°Õ¸«¤òÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Íµå¤ÎÈæ³Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ê¥Ü¥ó¥º¤Ï2001Ç¯¤Ë177»Íµå¡Ë¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥Ü¥ó¥º¤ËºÇ¤â¶á¤¤Â¸ºß¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥ó¥º¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥Ü¥ó¥º¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÁ´Á³µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¡×¡Ö¥Ü¥ó¥º¤Ï¤º¤Ã¤È¾å¤À¤è¡¢¾Ð¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡×¤ÈÄÌ»»762ËÜÎÝÂÇÃË¤ò¿ä¤¹ÇÉ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥º¤Ï¸Â³¦¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤í¡×¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÊ³Ê¼Ô¤À¤è¡×¤È¡È¥¯¥ê¡¼¥ó¡É¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¿ä¤¹¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë