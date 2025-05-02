¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û½ÅÍ×Ï¢Àï¹µ¤¨¤ë¥Ð¥ë¥µ¤ÏºÇ²¼°Ì¤È¡ª¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Ð¥¹¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼
Àè½µ¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè33Àá¤Ç¤Ï¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ²¼°Ì¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤Î1Ç¯¤Ç¤Î¥»¥°¥ó¥À¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Íè½µ¤Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ76)¡¢2°Ì¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼(¾¡¤ÁÅÀ72)¤Î2¶¯¤ÎÀï¤¤¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÁ°Àá¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Áê¼ê¤Ë1-0¤Î¾¡Íø¡£Áê¼ê¼é¸î¿À¤ÎºÆ»°¤Î¥Ñ¥é¥É¥ó¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤·è¾¡¤Ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À·ãÆ®¤òDF¥¯¥ó¥Ç¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ3-2¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó3´§¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤Þ¤º¤Ï1¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ãÆ®¤«¤éÃæ3Æü¤ÇÎ×¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£´°Á´ÉüÄ´¤Î¥Í¥Ã¥é¥º¡¼¥ê¤ËÁ°È¾È¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Â³¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡¢FW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤ÎÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¸åÈ¾¤ÏDF¥À¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤â¡¢FW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤¬Í¶È¯¤·¤¿Áê¼ê¼é¸î¿À¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç3-3¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤¹¤È¡¢ºÝ¤É¤¤¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤Ç4¼ºÅÀÌÜ¤ò²óÈò¤¹¤ë¥Ä¥¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢2ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½éÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
»î¹çÆâÍÆ¼«ÂÎ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤âÅ´¿Í¥¯¥ó¥Ç¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¸·¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢º£Àá¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿ºÇ²¼°Ì¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£¥¯¥é¥·¥³¤ò4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¾¡Íø¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤¬¡¢ÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£DF¥Ð¥ë¥Ç¤ËÂ³¤¯¥¯¥ó¥ÇÎ¥Ã¦¤Ç¼çÎÏÉÔºß¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÄ¾¶á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Î¸åÈ¾¤ÏDF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢DF¥¤¥Ë¥´¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ë¥Ç¤ÎÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Äº£¸å¤ÎÏ¢Àï¤ò°Õ¼±¤·¤¿»î¹Ôºø¸í¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÁ°Àá¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï2-3¤ÎÇÔÀï¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄêÅª¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥¢¥é¥Ð¡¢¥á¥ó¥Ç¥£¤È3Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢MF¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¤ò´Þ¤á¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ÂÎÀ©¤Î½ªßá¤Ï³Î¼Â¤â»Ä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï¡¢¼¡Àá¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤½¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÏßõÎõ¤Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯7°Ì¤Î¥»¥ë¥¿(¾¡¤ÁÅÀ46)¡£Á°¡¹Àá¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È3-4¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇÎä¤ä´À¤ò¤«¤«¤»¡¢Á°Àá¤ÏÁ°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿5°Ì¤Î¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÁê¼ê¤Ë3-0¤Î´°¾¡¡£2»î¹çÏ¢Â³3ÆÀÅÀÃæ¤È¹¶·â¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¿¿²Á¤¬»î¤µ¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£°ìÊý¡¢ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊ³µ¯¤âÉ¬¿Ü¤À¡£
MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë10°Ì¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À(¾¡¤ÁÅÀ42)¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ç¤Î¥¦¥Î¥»¥íÉé¤±¤ÇµÕÅ¾¤Ç¤ÎCL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¡£º£¸å¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤ë¡£
¥¤¥Þ¥Î¥ë´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¡¢»Ø´ø´±¤Î¥é¥¹¥È¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëº£Àá¤Ï4°Ì¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª(¾¡¤ÁÅÀ60)¤È¤Î¥Ð¥¹¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÄ©¤à¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏEL½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÁê¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç0-3¤ÎÇÔÀï¡£Á°È¾¤ÎDF¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤ÎºÝ¤É¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤ÎPK¸¥¾å¤È°ìÈ¯Âà¾ì¤¬¶Á¤¡¢ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤ä¥ê¡¼¥°ÁªÇ¤¤Î¥¦¥Ê¥¤¡¦¥·¥â¥ó¤ò½ü¤¼çÎÏ²¹Â¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
»Ø´ø´±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯MF¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤é¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëµ×ÊÝ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°²óÂÐÀï¤Ç0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò·âÇË¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Ä¤Ä¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡£
3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼(¾¡¤ÁÅÀ66)¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î17°Ì¥¢¥é¥Ù¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á°Àá¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤È¤Î¼«¼£½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë3-0¤Ç´°¾¡¡£FW¥»¥ë¥í¡¼¥È¡¢MF¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¢FW¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Èº£µ¨²ÃÆþ3Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È6°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹(¾¡¤ÁÅÀ54)¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Íèµ¨¤Ë·Ò¤¬¤ë¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²Â³¤±¤¿¤¤¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÀª¤ÇÍ£°ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀï¤¤¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢ECL½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¤Î¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î½éÀï¤Ë2-1¤ÇÀè¾¡¡£»î¹ç½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢FW¥¢¥Ö¥Ç¡¢FW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â5°Ì¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÈÍèµ¨CL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢º£Àá¤Ï13°Ì¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
FWÀõÌîÂóËá¤òÍÊ¤¹¤ë9°Ì¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«(¾¡¤ÁÅÀ44)¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢16°Ì¤Î¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£GK¥ì¥ª¡¦¥í¥Þ¥ó¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤«¤é¤Î¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿Þ¤ë°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍFW¤ÎÉüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò°Ü¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È8°Ì¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¡¼¥ÕÂÐ·è¡¢»Ä¤ê2ÏÈ¤ò½ä¤ë»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ô¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¡Õ
5/2(¶â)
¡Ô28:00¡Õ
¥é¡¼¥¸¥ç vs ¥Ø¥¿¥Õ¥§
5/3(ÅÚ)
¡Ô21:00¡Õ
¥¢¥é¥Ù¥¹ vs ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
¡Ô23:15¡Õ
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë vs ¥ª¥µ¥¹¥Ê
¡Ô25:30¡Õ
¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹ vs ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢
¡Ô28:00¡Õ
¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼ vs ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
5/4(Æü)
¡Ô21:00¡Õ
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ vs ¥»¥ë¥¿
¡Ô23:15¡Õ
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã vs ¥ì¥¬¥Í¥¹
¡Ô25:30¡Õ
¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë vs ¥Ù¥Æ¥£¥¹
¡Ô28:00¡Õ
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À vs ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª
5/5(·î)
¡Ô28:00¡Õ
¥¸¥í¡¼¥Ê vs ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«
Íè½µ¤Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ76)¡¢2°Ì¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼(¾¡¤ÁÅÀ72)¤Î2¶¯¤ÎÀï¤¤¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÁ°Àá¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Áê¼ê¤Ë1-0¤Î¾¡Íø¡£Áê¼ê¼é¸î¿À¤ÎºÆ»°¤Î¥Ñ¥é¥É¥ó¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤·è¾¡¤Ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À·ãÆ®¤òDF¥¯¥ó¥Ç¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ3-2¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó3´§¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤Þ¤º¤Ï1¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
»î¹çÆâÍÆ¼«ÂÎ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤âÅ´¿Í¥¯¥ó¥Ç¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¸·¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢º£Àá¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿ºÇ²¼°Ì¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£¥¯¥é¥·¥³¤ò4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¾¡Íø¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤¬¡¢ÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£DF¥Ð¥ë¥Ç¤ËÂ³¤¯¥¯¥ó¥ÇÎ¥Ã¦¤Ç¼çÎÏÉÔºß¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÄ¾¶á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Î¸åÈ¾¤ÏDF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢DF¥¤¥Ë¥´¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ë¥Ç¤ÎÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Äº£¸å¤ÎÏ¢Àï¤ò°Õ¼±¤·¤¿»î¹Ôºø¸í¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÁ°Àá¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï2-3¤ÎÇÔÀï¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄêÅª¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥¢¥é¥Ð¡¢¥á¥ó¥Ç¥£¤È3Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢MF¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¤ò´Þ¤á¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ÂÎÀ©¤Î½ªßá¤Ï³Î¼Â¤â»Ä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï¡¢¼¡Àá¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤½¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÏßõÎõ¤Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯7°Ì¤Î¥»¥ë¥¿(¾¡¤ÁÅÀ46)¡£Á°¡¹Àá¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È3-4¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇÎä¤ä´À¤ò¤«¤«¤»¡¢Á°Àá¤ÏÁ°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿5°Ì¤Î¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÁê¼ê¤Ë3-0¤Î´°¾¡¡£2»î¹çÏ¢Â³3ÆÀÅÀÃæ¤È¹¶·â¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¿¿²Á¤¬»î¤µ¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£°ìÊý¡¢ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊ³µ¯¤âÉ¬¿Ü¤À¡£
MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë10°Ì¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À(¾¡¤ÁÅÀ42)¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ç¤Î¥¦¥Î¥»¥íÉé¤±¤ÇµÕÅ¾¤Ç¤ÎCL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¡£º£¸å¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤ë¡£
¥¤¥Þ¥Î¥ë´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¡¢»Ø´ø´±¤Î¥é¥¹¥È¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëº£Àá¤Ï4°Ì¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª(¾¡¤ÁÅÀ60)¤È¤Î¥Ð¥¹¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÄ©¤à¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏEL½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÁê¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç0-3¤ÎÇÔÀï¡£Á°È¾¤ÎDF¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤ÎºÝ¤É¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤ÎPK¸¥¾å¤È°ìÈ¯Âà¾ì¤¬¶Á¤¡¢ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤ä¥ê¡¼¥°ÁªÇ¤¤Î¥¦¥Ê¥¤¡¦¥·¥â¥ó¤ò½ü¤¼çÎÏ²¹Â¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
»Ø´ø´±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯MF¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤é¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëµ×ÊÝ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°²óÂÐÀï¤Ç0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò·âÇË¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Ä¤Ä¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡£
3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼(¾¡¤ÁÅÀ66)¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î17°Ì¥¢¥é¥Ù¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á°Àá¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤È¤Î¼«¼£½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë3-0¤Ç´°¾¡¡£FW¥»¥ë¥í¡¼¥È¡¢MF¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¢FW¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Èº£µ¨²ÃÆþ3Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È6°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹(¾¡¤ÁÅÀ54)¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Íèµ¨¤Ë·Ò¤¬¤ë¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²Â³¤±¤¿¤¤¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÀª¤ÇÍ£°ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀï¤¤¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢ECL½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¤Î¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î½éÀï¤Ë2-1¤ÇÀè¾¡¡£»î¹ç½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢FW¥¢¥Ö¥Ç¡¢FW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â5°Ì¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÈÍèµ¨CL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢º£Àá¤Ï13°Ì¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
FWÀõÌîÂóËá¤òÍÊ¤¹¤ë9°Ì¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«(¾¡¤ÁÅÀ44)¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢16°Ì¤Î¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£GK¥ì¥ª¡¦¥í¥Þ¥ó¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤«¤é¤Î¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿Þ¤ë°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍFW¤ÎÉüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò°Ü¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È8°Ì¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¡¼¥ÕÂÐ·è¡¢»Ä¤ê2ÏÈ¤ò½ä¤ë»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ô¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¡Õ
5/2(¶â)
¡Ô28:00¡Õ
¥é¡¼¥¸¥ç vs ¥Ø¥¿¥Õ¥§
5/3(ÅÚ)
¡Ô21:00¡Õ
¥¢¥é¥Ù¥¹ vs ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
¡Ô23:15¡Õ
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë vs ¥ª¥µ¥¹¥Ê
¡Ô25:30¡Õ
¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹ vs ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢
¡Ô28:00¡Õ
¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼ vs ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
5/4(Æü)
¡Ô21:00¡Õ
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ vs ¥»¥ë¥¿
¡Ô23:15¡Õ
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã vs ¥ì¥¬¥Í¥¹
¡Ô25:30¡Õ
¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë vs ¥Ù¥Æ¥£¥¹
¡Ô28:00¡Õ
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À vs ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª
5/5(·î)
¡Ô28:00¡Õ
¥¸¥í¡¼¥Ê vs ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«