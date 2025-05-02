¡Ö·ò¹¯¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¶ì¶Â³¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¶¯Ä´¤·¤¿¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î3²Õ¾ò
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î5Ï¢ÇÔÃæ¤È»îÎý¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¡ÖÆ¬¤ÎÀ°Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°Æü¤ÎÁ´ÂÎ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼¨¤·¤¿¡Ö¾®µ×ÊÝ¤Î3²Õ¾ò¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ò´Þ¤á¤Æ¿Í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤±¤¤¤±¤É¤ó¤É¤ó¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡×¤È¤·¤Æ»°¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ìû¤·¤à¡ÚPlay¡¡happy¡Û
¡¡¢½Ð¤·ÀÚ¤ë¡ÚGive¡¡it¡¡your¡¡all¡Û
¡¡£ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ÚNever¡¡settle¡Û
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ï¢ÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¿²ÉÕ¤¤â°¤¯¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Î¤â·ò¹¯¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£Ìû¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¾¡Éé¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£